Nokia चे 4 नवे Feature Phones लॉन्च!

Science Technology

4 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

Nokia ब्रँडअंतर्गत चार नवीन फीचर फोन सादर करण्यात आले आहेत. पारंपरिक Keypad डिझाइनसोबत आधुनिक AI फीचर्स देण्यावर कंपनीने भर दिला आहे.

एकाचवेळी 4 नवीन मॉडेल्स

Picture Credit: HMD

या फोनमधील Dedicated AI Button च्या मदतीने व्हॉइस कमांडद्वारे अलार्म सेट करणे, रिमाइंडर लावणे, कॉल करणे किंवा इतर दैनंदिन कामे अधिक सोपी होतात.

AI Button ठरणार खास आकर्षण

Picture Credit: HMD

नवीन फोनमध्ये 4G नेटवर्क, Bluetooth, USB Type-C पोर्ट, FM Radio आणि 3.5mm हेडफोन जॅक यांसारखी आवश्यक फीचर्स देण्यात आली आहेत.

4G सोबत दमदार कनेक्टिव्हिटी

Picture Credit: HMD

सर्व मॉडेल्समध्ये 1450mAh रिमूव्हेबल बॅटरी दिली आहे. कमी चार्जिंगमध्येही फोन बराच वेळ वापरता येईल, असा कंपनीचा दावा आहे.

बॅटरीची चिंता नाही

Picture Credit: HMD

काही मॉडेल्समध्ये 2.8-इंच, तर काहींमध्ये 2.4-इंच डिस्प्ले मिळतो. तसेच microSD कार्डद्वारे स्टोरेज वाढवण्याचाही पर्याय उपलब्ध आहे.

डिस्प्ले आणि स्टोरेज

Picture Credit: HMD

ज्यांना सोशल मीडियापेक्षा कॉलिंग, मेसेजिंग, लांब बॅटरी बॅकअप आणि सोपा वापर महत्त्वाचा वाटतो, त्यांच्यासाठी ही नवीन Nokia सीरिज चांगला पर्याय ठरू शकते.

कोणासाठी आहेत हे फोन?

Picture Credit: HMD

या फोनची जागतिक स्तरावर घोषणा करण्यात आली आहे. भारतातील लॉन्च आणि किंमतीबाबत कंपनीकडून लवकरच अधिकृत माहिती अपेक्षित आहे.

भारतात कधी येणार?

Picture Credit: HMD

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