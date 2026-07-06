पूराच्या पाण्यात कार किती खोलपर्यंत सुरक्षित जाऊ शकते, हे सांगणारे मोजमाप म्हणजे Water Wading Capacity.
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हे मोजमाप मिलीमीटर (mm) मध्ये दिले जाते. उदाहरणार्थ 700mm म्हणजे कार सुमारे 70 सेमी खोल पाण्यात सुरक्षितपणे जाऊ शकते.
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SUV ची ग्राउंड क्लीयरन्स जास्त असल्याने इंजिन आणि एअर इनटेक उंच असतात. त्यामुळे त्या तुलनेने अधिक खोल पाण्यात जाऊ शकतात.
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पाणी इंजिनमध्ये गेल्यास Hydrolock होऊ शकतो. त्यामुळे इंजिनचे मोठे नुकसान होऊन लाखोंचा खर्च येऊ शकतो.
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वेग कमी ठेवा, लाट निर्माण करू नका आणि वाहते पाणी किंवा अतिखोल भाग टाळा.
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प्रत्येक कारची Water Wading Capacity वेगळी असते. त्यामुळे कंपनीने दिलेली अधिकृत माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे.
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ऑफ-रोड SUV जसे की Land Rover Defender, Jeep Wrangler, Toyota Land Cruiser यांची क्षमता सामान्य कारपेक्षा अधिक असते.
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Water Wading Capacity म्हणजे कार पाण्यात किती सुरक्षित जाऊ शकते याचे मोजमाप. मात्र ती मर्यादा ओलांडल्यास गंभीर नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे पावसाळ्यात नेहमी सुरक्षित ड्रायव्हिंगला प्राधान्य द्या.
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