BYD ने भारतात eMAX 7 साठी नवीन Comfort व्हेरिएंट सादर केला आहे. हा पर्याय अधिक परवडणाऱ्या किमतीत मोठी बॅटरी आणि आवश्यक फीचर्स देतो.
Img Source: BYD
Comfort व्हेरिएंट हा Premium आणि Superior यांच्या मधील पर्याय आहे. त्यामुळे ग्राहकांना किंमत आणि फीचर्सचा संतुलित पर्याय मिळतो.
Img Source: BYD
6-सीटर मॉडेलची एक्स-शोरूम किंमत ₹27.90 लाख, तर 7-सीटर व्हर्जनची किंमत ₹28.30 लाख ठेवण्यात आली आहे.
Img Source: BYD
या व्हेरिएंटमध्ये 71.8 kWh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार एका पूर्ण चार्जमध्ये 485 किमी पर्यंतचा प्रवास करता येतो.
Img Source: BYD
मोठी टचस्क्रीन, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, मल्टीपल एअरबॅग्स, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल आणि प्रशस्त केबिनसारखी महत्त्वाची फीचर्स यात आहेत.
Img Source: BYD
BYD ची Blade Battery फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. बॅटरी 0% ते 80% पर्यंत फक्त 37 मिनिटांत चार्ज होते आणि ही MPV 0-100 किमी/ता वेग अवघ्या 8.6 सेकंदांत गाठू शकते.
Img Source: BYD
मोठ्या कुटुंबासाठी प्रशस्त, इलेक्ट्रिक आणि लांब पल्ल्याची MPV शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा व्हेरिएंट आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.
Img Source: BYD
मोठी बॅटरी, चांगली रेंज आणि आवश्यक फीचर्समुळे BYD eMAX 7 Comfort हा किफायतशीर इलेक्ट्रिक MPV पर्याय म्हणून लक्ष वेधून घेतो.
Img Source: BYD