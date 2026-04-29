गाडीमध्ये काही बिघाड झाल्यास धोक्याचे दिवे लागतात. पण, त्याकडे दुर्लक्ष करु नका.
Picture Credit: Pinterest
दिवा लागताच कोणताही विलंब न करता वाहन ताबडतोड दुरुस्त करुन घ्या.
Picture Credit: Pinterest
वॉर्निंग लाईट लागली तर याचा अर्थ तुमच्या गाडीच्या इंजिनमध्ये बिघाड आहे.
Picture Credit: Pinterest
ही लाईट लागली का समजून जा की इंजिन ऑईल कमी झाले आहे.
Picture Credit: Pinterest
वेळ न घालवता गाडी सर्विस सेंटरला घेऊन जा.
Picture Credit: Pinterest
कूलेंट लाईट लागली की समजून जा की, गाडीमधील कूलेंट कमी आहे.
Picture Credit: Pinterest
इंजिनला थंड ठेवणे हे कूलंटचे काम आहे.
Picture Credit: Pinterest
ही लाईट लागली की समजून जावे की, अँटी-ब्रेकिंग सिस्टीममध्ये समस्या आहे.
Picture Credit: Pinterest
लाईट लागणे हे एअर बॅग सिस्टीममध्ये समस्या असल्याचे दर्शवते. ही लाईट लागताच ताबोडतोब गाडी मेकॅनिककडे घेऊन जा.
Picture Credit: Pinterest