Cyber Fraud वाढले! ‘या’ ५ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका

Science Technology

29 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

स्कॅम आणि फ्रॉड

स्कॅम आणि फ्रॉडच्या घटनांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सतत वाढ होत आहे. 

Picture Credit: Pinterest

ऑनलाइन फसवणूक

असे अनेक लोक आहेत जे ऑनलाइन फसवणूकीला बळी पडतात. त्यांनी लाखो रुपये गमावले आहेत.

Picture Credit: Pinterest

छोट्या गोष्टी

ऑनलाइन फसवणूक टाळण्यासाठी आपण अनेकदा छोट्या चुका करतो. त्या कोणत्या जाणून घेऊया. 

Picture Credit: Pinterest

डिजिटल गोष्टींवर विश्वास ठेवल्यास तुम्ही फसवणुकीला बळी पडू शकता. 

डिजिटल गोष्टींवर विश्वास ठेवणे

Picture Credit: Pinterest

ईमेल, मेसेज किंवा सोशल मीडियाद्वारे मिळालेल्या अनोळखी लिंक्सवर विश्वास ठेवून क्लिक केल्यास फसवणूक होऊ शकते.

लिंकवर क्लिक करणे

Picture Credit: Pinterest

केवायसी किंवा इतर गोष्टींच्या नावाखाली ओटीपी शेअर करणे.

OTP शेअर करणे

\Picture Credit: Pinterest

फसव्या कॉलवर विश्वास ठेवल्यास आणि तुमच्या बँकेचा तपशील दिल्यास फसवणूक होऊ शकते.

फसवे कॉल

Picture Credit: Pinterest

तसेच लॉटरी किंवा गिफ्ट मिळणार असे सांगून फेक कॉल करणे आणि ओटीपी शेअर करणे.

लॉटरी किंवा गिफ्टचे आमिष दाखवणे

Picture Credit: Pinterest

ओळख न देता वेबसाईट किंवा Appमध्ये लॉग इन केल्यास फसवणूक होऊ शकते.

Appमध्ये लॉग इन करणे

Picture Credit: Pinterest

त्याचप्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणी उपलब्ध करुन दिले जाणारे वायफाय वापरणे. यामुळे आपला डेटा लिक होतो.

फुकटचे वायफाय

Picture Credit: Pinterest

जानेवारी महिन्यात लाँच होणार हे स्मार्टफोन्स

पुढे वाचा