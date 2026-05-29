स्कॅम आणि फ्रॉडच्या घटनांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सतत वाढ होत आहे.
असे अनेक लोक आहेत जे ऑनलाइन फसवणूकीला बळी पडतात. त्यांनी लाखो रुपये गमावले आहेत.
ऑनलाइन फसवणूक टाळण्यासाठी आपण अनेकदा छोट्या चुका करतो. त्या कोणत्या जाणून घेऊया.
डिजिटल गोष्टींवर विश्वास ठेवल्यास तुम्ही फसवणुकीला बळी पडू शकता.
ईमेल, मेसेज किंवा सोशल मीडियाद्वारे मिळालेल्या अनोळखी लिंक्सवर विश्वास ठेवून क्लिक केल्यास फसवणूक होऊ शकते.
केवायसी किंवा इतर गोष्टींच्या नावाखाली ओटीपी शेअर करणे.
फसव्या कॉलवर विश्वास ठेवल्यास आणि तुमच्या बँकेचा तपशील दिल्यास फसवणूक होऊ शकते.
तसेच लॉटरी किंवा गिफ्ट मिळणार असे सांगून फेक कॉल करणे आणि ओटीपी शेअर करणे.
ओळख न देता वेबसाईट किंवा Appमध्ये लॉग इन केल्यास फसवणूक होऊ शकते.
त्याचप्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणी उपलब्ध करुन दिले जाणारे वायफाय वापरणे. यामुळे आपला डेटा लिक होतो.
