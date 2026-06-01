फोटो, व्हिडिओ, कॉन्टॅक्ट्स आणि महत्त्वाची कागदपत्रे आधी सुरक्षित ठिकाणी सेव्ह करा.
अनेक लोक फोन विकताना Gmail किंवा Google Account काढायला विसरतात. त्यामुळे तुमच्या वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर होण्याचा धोका वाढू शकतो.
फोन विकण्यापूर्वी Factory Reset करा. यामुळे फोनमधील सर्व वैयक्तिक डेटा पूर्णपणे हटवला जातो.
फोनसोबत जुने SIM Card किंवा Memory Card देण्याची चूक करू नका.
स्क्रीन क्रॅक, बॅटरी समस्या किंवा इतर दोष असल्यास ते आधीच सांगा. चुकीची माहिती दिल्यास किंमत कमी होऊ शकते किंवा व्यवहार रद्द होऊ शकतो.
फोनची किंमत वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर तपासा.
स्वच्छ आणि नीटनेटका फोन पाहून खरेदीदारांवर चांगला प्रभाव पडतो. यामुळे रिसेल व्हॅल्यूही वाढू शकते.
मूळ बिल, बॉक्स आणि अॅक्सेसरीज असल्यास फोनवर जास्त विश्वास निर्माण होतो आणि किंमतही चांगली मिळू शकते.
