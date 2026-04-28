बेसन, हळद दररोज लावल्यास स्किन ड्राय होऊ शकते.
Picture Credit: Pinterest
अतिरिक्त हळदीने स्किन पिवळी दिसू शकते.
Picture Credit: Pinterest
पाण्यात मिसळून लावल्यास स्किन अधिक ड्राय होते. दूध, दही किंवा मध वापरा.
Picture Credit: Pinterest
२०-२५ मिनिटांपेक्षा जास्त ठेवल्यास स्किन टाईट आणि ड्राय होते.
Picture Credit: Pinterest
हळद जिवाणूनाशक असल्याने मुरुमे आणि डाग कमी होतात.
Picture Credit: Pinterest
पॅक वापरण्याआधी पॅच टेस्ट करणे गरजेचे आहे.
\Picture Credit: Pinterest
स्किन सेन्सिटिव्ह होते. त्यामुळे सनटॅन होते.
Picture Credit: Pinterest
फेस पॅकनंतर स्किन हारड्रेट करणे आवश्यक आहे.
Picture Credit: Pinterest
उन्हामुळे त्वचा टॅन होतेय ? वापरा ‘ही’ सोपी ट्रीक