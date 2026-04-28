बेसन-हळद लावताना 'या'चुका करु नका

28 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

रोज वापरताय

बेसन, हळद दररोज लावल्यास स्किन ड्राय होऊ शकते. 

जास्त हळद टाकणे

अतिरिक्त हळदीने स्किन पिवळी दिसू शकते.

चुकीचे मिक्सिंग

पाण्यात मिसळून लावल्यास  स्किन अधिक ड्राय होते. दूध, दही किंवा मध वापरा.

२०-२५  मिनिटांपेक्षा जास्त ठेवल्यास स्किन टाईट आणि ड्राय होते.

जास्त वेळ ठेवणे

हळद जिवाणूनाशक असल्याने मुरुमे आणि डाग कमी होतात.

जोरात स्क्रब लावणे

पॅक वापरण्याआधी पॅच टेस्ट करणे गरजेचे आहे.

पॅच टेस्ट

स्किन सेन्सिटिव्ह होते. त्यामुळे सनटॅन होते.

लावल्यानंतर उन्हात जाणे

फेस पॅकनंतर स्किन हारड्रेट करणे आवश्यक आहे.

मॉइश्चराझ न वापरणे

