Sunroof कार आहे? पावसाळ्यात 'या' चुका टाळाच! – 

Automobile

09 July, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Sunroof उघडे ठेवू नका

पाऊस सुरू होण्याची शक्यता असेल तर Sunroof उघडे ठेवू नका. अचानक आलेल्या पावसामुळे केबिनमध्ये पाणी जाऊ शकते.

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Drain Channels स्वच्छ ठेवा

Sunroof च्या Drain Holes मध्ये धूळ किंवा पाने अडकली तर पाण्याचा निचरा अडतो आणि केबिनमध्ये गळती होऊ शकते.

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Rubber Seal तपासा

Sunroof भोवतीची Rubber Seal खराब किंवा झिजलेली असेल तर पाणी आत शिरण्याची शक्यता वाढते.

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जबरदस्तीने Sunroof उघडू नका

Sunroof वर पाने, चिखल किंवा इतर अडथळे असतील तर तो जबरदस्तीने उघडू किंवा बंद करू नका.

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कार धुतल्यानंतर तपासणी करा

कार धुतल्यानंतर किंवा जोरदार पावसानंतर Sunroof च्या आसपास पाणी साचले आहे का, हे एकदा तपासा.

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गळती दिसल्यास दुर्लक्ष करू नका

केबिनमध्ये ओलावा, छतावर पाण्याचे डाग किंवा दुर्गंधी जाणवत असेल तर Sunroof Drain System तपासून घ्या.

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एक महत्त्वाची गोष्ट

Sunroof असणे म्हणजे कारमध्ये हमखास पाणी गळेल, असे नाही. योग्य देखभाल आणि वेळेवर सर्व्हिस केल्यास अशा समस्या टाळता येतात.

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