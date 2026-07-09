नाही. केवळ पाऊस पडतो म्हणून Engine Oil खराब होत नाही. Oil बदलण्याची वेळ वाहनाच्या सर्व्हिस शेड्यूलनुसार ठरते.
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वाहन वारंवार खोल पाण्यात गेले असेल किंवा इंजिनमध्ये पाणी शिरल्याचा संशय असेल, तर तातडीने तपासणी करून घ्या.
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पावसाळ्यात वारंवार लहान अंतराचे प्रवास केल्यास इंजिन पूर्ण तापत नाही. त्यामुळे ओलावा साचण्याची शक्यता वाढू शकते.
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महिन्यातून एकदा Dipstick ने Engine Oil ची पातळी आणि रंग तपासण्याची सवय ठेवा.
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Engine Oil चा रंग दुधासारखा किंवा फेसाळ दिसत असेल, तर त्यात पाणी मिसळले असण्याची शक्यता असते. अशावेळी त्वरित सर्व्हिस सेंटरमध्ये तपासणी करा.
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कंपनीने सुचवलेला Grade आणि Specification असलेले Engine Oil वापरणे नेहमीच सुरक्षित असते.
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फक्त पावसाळा सुरू झाला म्हणून Engine Oil बदलण्याची गरज नसते. मात्र वाहनाच्या स्थितीनुसार आणि सर्व्हिस शेड्यूलनुसार निर्णय घ्या.
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