पावसाळ्यात Engine Oil लवकर बदलावे का? जाणून घ्या सत्य!

Automobile

09 July, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

पावसामुळे Oil खराब होते?

नाही. केवळ पाऊस पडतो म्हणून Engine Oil खराब होत नाही. Oil बदलण्याची वेळ वाहनाच्या सर्व्हिस शेड्यूलनुसार ठरते.

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मग काळजी कधी घ्यावी?

वाहन वारंवार खोल पाण्यात गेले असेल किंवा इंजिनमध्ये पाणी शिरल्याचा संशय असेल, तर तातडीने तपासणी करून घ्या.

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Short Trips चा परिणाम

पावसाळ्यात वारंवार लहान अंतराचे प्रवास केल्यास इंजिन पूर्ण तापत नाही. त्यामुळे ओलावा साचण्याची शक्यता वाढू शकते.

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Oil Level तपासा

महिन्यातून एकदा Dipstick ने Engine Oil ची पातळी आणि रंग तपासण्याची सवय ठेवा.

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Oil दुधासारखे दिसते?

Engine Oil चा रंग दुधासारखा किंवा फेसाळ दिसत असेल, तर त्यात पाणी मिसळले असण्याची शक्यता असते. अशावेळी त्वरित सर्व्हिस सेंटरमध्ये तपासणी करा.

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योग्य Grade वापरा

कंपनीने सुचवलेला Grade आणि Specification असलेले Engine Oil वापरणे नेहमीच सुरक्षित असते.

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निष्कर्ष

फक्त पावसाळा सुरू झाला म्हणून Engine Oil बदलण्याची गरज नसते. मात्र वाहनाच्या स्थितीनुसार आणि सर्व्हिस शेड्यूलनुसार निर्णय घ्या.

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