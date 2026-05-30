वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत असाल तर बडीशेपचे पाणी खूप फायदेशीर आहे
आयुर्वेदात बडीशेपला पचन सुधारणे आणि शरीर डिटॉक्स ठेवण्यासाठी याचा वापर केला जातो
असे मानले जाते की, रात्रभर भिजवलेली बडीशेपचे पाणी रिकाम्या पोटी प्यायल्याने मेटाबॉलिजम चांगले राहते आणि शरीरातील जमा झालेले अतिरिक्त फॅट कमी करण्यास मदत करते.
हे पोट फुगणे, गॅस आणि अपचन यांसारख्या समस्या दूर करते
बडीशेपचे पाणी फॅट कमी करत नाही तर पचनप्रक्रिया सुधारण्यास मदत करतात. त्यामुळे वजन कमी करण्यास मदत करते
योग्य आहार आणि व्यायामासोबत याचे सेवन करणे अधिक फायदेशीर मानले जाते.
बडीशेपचे पाणी भूख कमी करण्यास मदत करते. ज्यामुळे अनहेल्दी गोष्टीपासून बचाव होतो.
