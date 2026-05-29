बऱ्याचदा आपला फोन अनेक समस्या निर्माण करतो. पण, आपल्याला ते कळत नाही. कधी कधी त्या गोष्टी धोकादायक ठरतात.
Fast Charger वापरताना फोनचं तापमान वाढू शकतं.
Fake Charger मुळे Heating आणि Battery Damage होऊ शकतो.
अनेक Apps Background मध्ये सुरू असल्यास Heat वाढतो.
Sunlight मध्ये वापरल्यास फोन पटकन गरम होतो.
फोन Slow होऊन Processor अधिक काम करू लागतो.
जुने Software किंवा Buggy Updates मुळेही Heating वाढू शकते.
Original Charger वापरा आणि Unused Apps बंद ठेवा!
Heavy Games मुळे Processor वर ताण येतो आणि फोन गरम होतो.
