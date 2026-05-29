Phone Heat का होतो?

29 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

‘ही’ कारणं ठरू शकतात धोकादायक

बऱ्याचदा आपला फोन अनेक समस्या निर्माण करतो. पण, आपल्याला ते कळत नाही. कधी कधी त्या गोष्टी धोकादायक ठरतात.

Fast Charging चा वापर

Fast Charger वापरताना फोनचं तापमान वाढू शकतं.

Duplicate Charger वापरणे

Fake Charger मुळे Heating आणि Battery Damage होऊ शकतो.

अनेक Apps Background मध्ये सुरू असल्यास Heat वाढतो.

Background Apps सतत चालू असणे

Sunlight मध्ये वापरल्यास फोन पटकन गरम होतो.

थेट उन्हात फोन वापरणे

फोन Slow होऊन Processor अधिक काम करू लागतो.

Storage Full होणे

जुने Software किंवा Buggy Updates मुळेही Heating वाढू शकते.

Software Bugs

Original Charger वापरा आणि Unused Apps बंद ठेवा!

फोन Cool ठेवण्यासाठी

Heavy Games मुळे Processor वर ताण येतो आणि फोन गरम होतो.

जास्त वेळ Gaming करणे

