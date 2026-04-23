सकाळी उठल्याबरोबर योग्य पेय पिणे आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते.
जसे की पोटात गॅस होणे, कफ किंवा अपचन यांसारख्या समस्या असतात. त्याच्यासाठी लिंबू पाणी फायदेशीर आहे.
तज्ज्ञांनुसार, सकाळी रिकाम्या पोटी लिंबू पाणी प्यायल्याने पचन प्रक्रिया व्यवस्थित होते.
हे फक्त पोट साफ करत नाही तर मेटाबॉलिज्म देखील सुधारण्यास मदत करते. ज्यामुळे वजन नियंत्रणात राहते.
हे रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करण्यास आणि थकवा कमी करण्यास मदत करते.
यामध्ये विटॅमीन सी आणि ॲण्टीऑक्सीडेंट शरीरातील विषारी तत्व बाहेर काढण्यास मदत करते.
नियमित सेवनाने त्वचा सुधारते आणि दिवसभर ऊर्जा टिकून राहते.
म्हणून तुम्हीही नियमितपणे लिंबू पाणी प्यायला सुरुवात केली पाहिजे.
