नियम तोडला तर खिशाला फटका!

Automobile

24 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

गुन्हा

रस्त्यावर चुकीच्या दिशेने वाहन चालवणे गुन्हा आहे. 

धोका

ज्यामुळे इतरांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो. 

गंभीर गुन्हा

हा कायद्यानुसार एक गंभीर गुन्हा आहे.

पहिल्यांदाच चुकीच्या दिशेने गाडी चालवताना पकडले गेलात तर ५०० ते १००० दंड.

दंड

चुकीच्या बाजूने गाडी चालवण्यामुळे इतरांना धोका निर्माण होतो, असे मानून १ ते ५ हजार दंड.

किती आहे दंड 

तुम्हाला तुरुंगवासही होऊ शकतो.

तुरुंग

वारंवार नियमांचे उल्लंघन केल्यास परिवहन विभाग तुमचा परवाना रद्द करतो.

नियमांचे उल्लंघन

परवाना ३ महिन्यांपासून कायमस्वरुपी रद्द होऊ शकतो.

परवाना

