रस्त्यावर चुकीच्या दिशेने वाहन चालवणे गुन्हा आहे.
ज्यामुळे इतरांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो.
हा कायद्यानुसार एक गंभीर गुन्हा आहे.
पहिल्यांदाच चुकीच्या दिशेने गाडी चालवताना पकडले गेलात तर ५०० ते १००० दंड.
चुकीच्या बाजूने गाडी चालवण्यामुळे इतरांना धोका निर्माण होतो, असे मानून १ ते ५ हजार दंड.
तुम्हाला तुरुंगवासही होऊ शकतो.
वारंवार नियमांचे उल्लंघन केल्यास परिवहन विभाग तुमचा परवाना रद्द करतो.
परवाना ३ महिन्यांपासून कायमस्वरुपी रद्द होऊ शकतो.
