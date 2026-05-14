उच्च दर्जाच्या आणि परवडणाऱ्या सोन्यासाठी दुबई हे प्रसिद्ध ठिकाण
भारतीय सोबत घरी परतताना सोने खरेदी करून आणण्यासाठी प्रवास करतात
पण आता दुबईतून परतताना सोनं घेऊन येणं सोपं राहणार नाही.
सरकारने सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्कामध्ये मोठी वाढ केली आहे.
भारत सरकारने सोन्यावरील प्रभावी आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून थेट १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले
दुबई विमानतळावर अंदाजे ₹६,५०० ते ₹७,५०० इतका कर भरावा लागेल
महिला प्रवासी असाल, तर दुबईहून भारतात ४० ग्रॅमपर्यंत सोने पूर्णपणे tax-free
तुम्ही पुरुष प्रवासी असाल, तर ही मर्यादा २० ग्रॅमपर्यंत सीमित
अतिरिक्त २० ग्रॅम सोन्यावर १५% दराने कर भरणे अनिवार्य
