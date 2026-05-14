दुबईमधून सोनं खरेदी करुन आणणं पडेल महागात

Business 

14 May 2026

Author:  अंकिता करंगुटकर 

दुबई सोन्यासाठी प्रसिद्ध

उच्च दर्जाच्या आणि परवडणाऱ्या सोन्यासाठी दुबई हे प्रसिद्ध ठिकाण

 सोनं खरेदीसाठी प्रवास

भारतीय सोबत घरी परतताना सोने खरेदी करून आणण्यासाठी प्रवास करतात

पण आता दुबईतून परतताना सोनं घेऊन येणं सोपं राहणार नाही.

सोनं आणणं सोपं नाही

सरकारने सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्कामध्ये मोठी वाढ केली आहे.

आयात शुल्कात वाढ

भारत सरकारने सोन्यावरील प्रभावी आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून थेट १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले

थेट १५ % वर

दुबई विमानतळावर अंदाजे ₹६,५०० ते ₹७,५०० इतका कर भरावा लागेल

दुबईत कर

महिला प्रवासी असाल, तर दुबईहून भारतात ४० ग्रॅमपर्यंत सोने पूर्णपणे tax-free

महिला प्रवासी

तुम्ही पुरुष प्रवासी असाल, तर ही मर्यादा २० ग्रॅमपर्यंत सीमित 

पुरुष प्रवासी

अतिरिक्त २० ग्रॅम सोन्यावर १५% दराने कर भरणे अनिवार्य

अतिरिक्त सोन्यावर

