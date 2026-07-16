ई-कॉमर्स कंपन्या आणि मोठे विक्रेते उत्पादने मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतात. त्यामुळे त्यांना कमी किमतीत माल मिळतो आणि सवलत देणे शक्य होते.
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मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि फॅशन ब्रँड्स सेलदरम्यान प्रमोशनल बजेट देतात. त्यामुळे ग्राहकांना अतिरिक्त Discount मिळू शकतो.
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Marketplace वर अनेक विक्रेते ग्राहक आकर्षित करण्यासाठी स्वतःच्या नफ्यातून काही हिस्सा कमी करून सवलत देतात.
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क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI किंवा Wallet ऑफर्समधील Instant Discount आणि Cashback अनेकदा बँक किंवा पेमेंट पार्टनरकडून दिले जातात.
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ब्रँड्स त्यांच्या उत्पादनांना अधिक दिसण्यासाठी Sponsored Listings आणि जाहिरातींसाठी पैसे खर्च करतात. हा महसूलही ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी महत्त्वाचा असतो.
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एखाद्या उत्पादनावर मोठी सूट देऊन ग्राहकांना वेबसाइटवर आणले जाते. त्यानंतर इतर उत्पादनांची खरेदी झाल्याने एकूण विक्री आणि उत्पन्न वाढते.
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Amazon Prime, Flipkart Plus सारख्या सदस्यत्व योजनांमधूनही कंपन्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळते आणि ग्राहकांना विशेष ऑफर्स दिल्या जातात.
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