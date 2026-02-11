भाजलेल्या ब्रेडवर मसाला दही (तिखट, चाट मसाला, काळी मिरी, साखर) लावून बनवा दही टोस्ट
Picture Credit: Pinterest
गोल पुरीत कांदा, बटाटा, चटण्या गोडसर-दाट दही घातलेले टेस्टी चाट
Picture Credit: Pinterest
काकडी, कांदा, गाजरात दही, मीठ फोडणी घालून बनवलेली सोपी डिश
Picture Credit: Pinterest
उडदाच्या वड्यांना मऊ होईपर्यंत दह्यात भिजवून, त्यात चटण्या व मसाले घातलेले चटपटीत चाट
Picture Credit: Pinterest
कचोरीत बटाट्याचे सारण, दही, हिरवी व चिंचेची चटणी घालून आस्वाद घ्या
Picture Credit: Pinterest
दही भातात जिरे, हिरवी/लाल मिरची, आणि कढीपत्त्याची फोडणी घाला चटपटीत दही बुत्ती रेडी
Picture Credit: Pinterest
दह्याच्या कढीत बेसनाचे पकोडे घालून बनवा चविष्ट रेसिपी