ईअरबड्सची बॅटरी दिर्घकाळ टिकवण्यासाठी काही सोप्या टिप्स वापरा.
लो क्वालिटी चार्जर वापरल्याने इअरबड्सची बॅटरी खराब होते.
ओव्हरचार्जिंग केल्यास इअरबड्सची बॅटरी हेल्थ खराब होऊ शकते.
चार्जिंग केसमध्ये पुरेशी बॅटरी असेल तर इअरबड्स सुरक्षित राहतात.
जास्त आवाजात गाणी ऐकल्याने इअरबड्सची बॅटरी लवकर संपते.
गरज नसेल तर इअरबड्स स्मार्टफोनला कनेक्ट करून ठेऊ नका.
जास्त तापमानामुळे इअरबड्सची बॅटरी वेळेपूर्वीच संपू शकते.
इअरबड्सच्या नवीन अपडेट्समुळे बॅटरी परफॉर्मन्स सुधारू शकतो.
