हल्ली डोळ्यांशी संबंधित समस्या खूप वाढलेली आहेत. यामागील कारण म्हणजे खूप वेळेस स्क्रीनवर काम करणे आणि पोषण तत्वाची कमतरता ज्यावर लक्ष देणे खूप गरजेचे असते.
डोळे चांगले ठेवण्यासाठी तुम्ही तुमच्या आहारामध्ये काही पदार्थांचा समावेश करू शकता. विटामिन ए, इ आणि जैक्सेंथिन, ल्यूटिन सारखे पोषक तत्व त्यात असतात. कोणते पदार्थ खावे जाणून घ्या
डोळे चांगले ठेवण्यासाठी मासे फायदेशीर मानले जातात. कारण यात ओमेगा 3 सह विटामिन ए असते. यामध्ये विटामिन ई देखील असते. याव्यतिरिक्त मिनरल्स आणि पोषक तत्व असतात.
अंड खाल्ल्याने देखील डोळ्याला खूप फायदा होतो. यामध्ये विटामिन ए च्या व्यतिरिक्त ओमेगा 3 आणि जैक्सेंथिन, ल्यूटिन सारखे पोषक तत्व असतात.
डोळ्यांसाठी पपई हे एक चांगले फळ आहे. कारण त्यामध्ये विटामिन ए सोबत विटामिन ई देखील असते. यामध्ये कॅरोटीनॉयड असते. हे त्वचा आणि पचनासाठी चांगले मानले जाते.
रोज बदाम खा. यामध्ये ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड सोबत विटामिन ए असते. ज्याने ऑक्सिडेटीव डॅमेजने डोळ्याचा बचाव करतात आणि वय वाढण्यास सोबतच होणाऱ्या डोळ्यांच्या समस्येपासून बचाव होतो.
हे पदार्थ मर्यादित प्रमाणात खावे अन्यथा आरोग्याच्या समस्या वाढू शकतात.
