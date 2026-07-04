पेरूची पाने खाण्याचे फायदे जाणून घ्या

Lifestyle

04 july 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

पेरूची पाने खाण्याचे फायदे

पेरूच्या पानांचा चहा किंवा रस पिणे अनेक आजारांवर गुणकारी मानले जाते. पेरूच्या पानांचे रोज सेवन केल्यास मिळणारे सात आश्चर्यकारक फायदे जाणून घेऊया 

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पेरूच्या पानांमध्ये इन्सुलिन प्रतिरोधकता सुधारण्याची क्षमता असते, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी कमी होते. मधुमेह असलेल्या रुग्णांसाठी पेरूच्या पानांचा चहा फायदेशीर ठरतो. 

रक्तातील साखर नियंत्रणात राहते

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पचनतंत्र सुधारते 

पेरूच्या पानांमध्ये अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म असतात. त्याचे सेवन केल्याने अपचन, गॅस, बद्धकोष्ठता आणि अतिसार यांसारख्या पोटाच्या समस्यांपासून आराम मिळतो.

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या पानांमध्ये विटॅमिन सी आणि अँटिऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात, जे शरीराची इम्युनिटी बळकट करतात आणि संसर्गाचा धोका कमी करतात.

रोगप्रतिकारशक्ती वाढते 

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पेरूची पाने शरीरातील स्टार्चचे साखरेत रुपांतर होण्यापासून रोखतात. यामुळे वजन झपाट्याने कमी होण्यास आणि शरीरातील चरबी घटण्यास मदत होते

वजन नियंत्रणात मदत 

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तोंडाच्या आरोग्यासाठी उत्तम 

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पेरूच्या पानांमध्ये दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात. दातदुखी, हिरड्यांना सूज आणि तोंडाची दुर्गंधी दूर करण्यासाठी ताजी पाने चघळणे किंवा पानांचा काढा गुळण्या करण्यासाठी वापरणे फायदेशीर ठरते.

त्वचेचे विकार दूर होतात 

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पेरूच्या पानांमधील अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्मांमुळे मुरुम, खाज आणि पुरळ यांसारख्या त्वचेच्या समस्या कमी होतात. पानांची पेस्ट त्वचेवर लावल्यास किंवा पानांच्या पाण्याने अंघोळ केल्यास त्वचा निरोगी राहते.

केस गळती कमी होते 

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पेरूची पाने पाण्यात उकळून ते पाणी टाळूवर लावल्यास केस गळती थांबते. यातील पोषक घटक केसांच्या मुळांना मजबूत करतात आणि कोंडा कमी करण्यास मदत करतात.

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