जर तुम्ही कच्चे आंबे आणि त्याची चटणी खाल्ली नसेल तर, आजपासून खाण्यास सुरु करा.
कैरीचे पन्हे किंवा कच्चे कैरी खाल्ल्यामुळे शरीरातील पाण्याची पातळी टिकून राहते.
कैरीमध्ये असलेले फायबर आणि आम्ल पचनक्रियेला गती देतात.
यात व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते, जे शरीराची प्रतिक्राशक्ती मजबूत करते.
कच्चे कैरी खाल्ल्यामुळे पित्त रसाचा स्त्राव वाढतो, ज्यामुळे यकृताचे कार्य सुधारते.
यात असलेल्या अॅंटी अॅक्सीडंट्समुळे त्वचा चमकदार होते. आणि उन्हाळ्यातील पिंपल्सचा त्रास कमी होतो.
