सर्वात जास्त उसाचे उत्पादन भारतातील कोणत्या राज्यात होते

भारतातील उस उत्पादन हा एक महत्वाचा कृषी उपक्रम देश आहे. जो अर्थव्यवस्थेत योगदान देतो.
भारत हा देश ब्राझीलनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर उस उत्पादनामध्ये आहे.
भारतातील उत्तर प्रदेशमध्ये उसाचे सर्वाधिक उत्पादन होते
उत्तर प्रदेशनंतर बिहार आणि कर्नाटक या राज्यात उसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते.
उसाचे उत्पन्न हे प्रतिहेक्टर साधारणपणे ६० ते ७० टन होत असते.
योग्य आणि पुरेशा पाण्यामुळे उसाची वाढ होत असते.
