कमी मीठ खाताय? तेही धोकादायक

22 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

जास्त मीठ खाणे हानिकारक आहे, हे आपण नेहमीच ऐकतो. पण, कमी मीठ खाणेही धोकादायक आहे.

मूत्रपिंडाच्या समस्या

जास्त मीठ खाल्ल्याने उच्च रक्तदाब आणि मूत्रपिंडाच्या समस्यांचा धोका वाढतो.

धोका वाढणे

मीठ खाणे पूर्णपण बंद केल्यास ते धोकादायक ठरु शकते का?

शरीरात मिठाच्या कमतरतेमुळे रक्तदाब कमी होऊ शकतो.

रक्तदाब कमी होणे

कमी रक्तदाबामुळे चक्कर येऊ लागते आणि अशक्तपणा जाणवतो.

चक्कर येणे

मिठातील आयोडीनच्या कमतरतेमुळे थायरॉईडचा धोका वाढतो. 

थायरॉईड

मीठ कमी खाल्ल्याने शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्सचे संतुलन बिघडते.

इलेक्ट्रोलाइट्स

स्नायूंचे पेटके आणि थकवा वाढू शकतो. कारण स्नायूंच्या कार्यासाठी सोडियम आवश्यक असते. 

सोडियमची कमतरता

