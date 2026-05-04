Electric vs Petrol Cars खरचं कोण वाचवतं जास्त पैसे?
कार निवडताना फक्त किंमत नाही तर दररोजचा खर्च ठरवतो तुमची सेव्हिंग.
या कारच्या बॅटरीना चार्जिंग केल्या नंतर त्या बॅटरीवर चालतात. त्यामुळे कमी प्रदुषण होते.
पेट्रोलवर चालणाऱ्या कारचे तंत्रज्ञान हे जुने असून लोकांचा त्यांच्यावर प्रचंड विश्वास आहे. या गाड्या पेट्रोलवर चालवाव्या लागतात.
इलेक्ट्रिकल गाड्या या १ लिटर पेट्रोलमध्ये १ ते १.५ किलोमीटर धावतात. तर पेट्रोल कार या १ लिटरमध्ये ५ ते ७ किलोमीटर चालतात.
इलेक्ट्रिकल कारचा देखभाल खर्च कमी असून पेट्रोलच्या गाड्यांचा देखभाल खर्च अधिक असतो. त्यामुळे EV मध्ये सेव्हिंग होते.
EV गाड्या या महाग पडतात. तर पेट्रोल गाड्या स्वस्तात पडतात. त्यामुळे सुरुवातीला पेट्रोल फायदेशीर पडते.
जास्त वापर होत असेल तर EV कार फायदेशीर ठरते. जर कमी वापर होणार असेल तर पेट्रोल कार ठिक आहे.
EV कार चार्जिंग करण्यासाठी जास्त वेळ लागतो. पेट्रोल ५ मिनिटांत टाकी फुल होते.
डेली वापरणार असाल तर EV बेस्ट आहे. आणि कधीतरी वापर करणार असाल तर पेट्रोल कार बेस्ट आहे.
आता तुम्हीच सांगा तुम्ही कोणती कार निवडाल?
