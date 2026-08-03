Elon Musk च्या X प्लॅटफॉर्मने X Money नावाची नवीन डिजिटल पेमेंट सेवा सादर केली आहे. यामुळे X हे केवळ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म न राहता आर्थिक व्यवहारांसाठीही वापरता येणार आहे.
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X Money हे डिजिटल वॉलेट आणि पेमेंट प्लॅटफॉर्म आहे. याच्या मदतीने पैसे पाठवणे, प्राप्त करणे आणि ऑनलाइन व्यवहार करणे शक्य होणार आहे.
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X Money साठी Visa सोबत भागीदारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे वापरकर्त्यांना Visa Debit Card द्वारे पेमेंट आणि व्यवहारांची सुविधा मिळणार आहे.
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Digital Wallet Instant Money Transfer Visa Debit Card Online Payments सुरक्षित व्यवहार
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सुरुवातीला ही सेवा निवडक देशांमध्ये सुरू होईल. नंतर टप्प्याटप्प्याने इतर देशांमध्ये विस्तार केला जाणार आहे.
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भारतात UPI लोकप्रिय असले तरी X Money जागतिक स्तरावर डिजिटल पेमेंटचा नवीन पर्याय ठरू शकतो.
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Elon Musk यांचा उद्देश X ला 'Everything App' बनवण्याचा आहे. सोशल मीडिया, चॅट, पेमेंट आणि इतर सेवा एकाच अॅपमध्ये देण्यावर भर आहे.
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कंपनीनुसार, X Money मध्ये आधुनिक सुरक्षा प्रणाली, एन्क्रिप्शन आणि फसवणूक टाळण्यासाठी विविध सुरक्षा उपाय असतील.
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सध्या भारतातील लॉन्चबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही. मात्र, जागतिक विस्तारानंतर भारतीय बाजारातही ही सेवा येण्याची शक्यता आहे.
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