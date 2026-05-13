युट्यूब चॅनेलसाठी महागडे सेटअप नाही तर बेसिक गॅझेट्स गरजेचे असतात.
चांगल्या क्वालिटीचे व्हिडीओ शूट करण्यासाठी चांगला स्मार्टफोन किंवा कॅमेरा गरजेचा आहे.
व्हिडीओ स्थिर राहावा आणि प्रोफेशनल दिसावा, यासाठी ट्रायपॉडची आवश्यकता असते.
व्हिडीओमधील आवाज स्पष्ट यावा यासाठी मायक्रोफोन वापरू शकता.
व्हिडीओमधील वस्तू आकर्षक दिसण्यासाठी चांगली लाईट गरजेची असते.
शूट केलेला व्हिडीओ एडीट करण्यासाठी लॅपटॉप किंवा पीसीची गरज असते.
तुम्ही शूट केलेला व्हिडीए एडीट करण्यासाठी अनेक अॅप्स उपलब्ध आहेत.
युट्यूब चॅनेलवर व्हिडीओ अपलोड करताना नियमितपणा अत्यंत गरजेचा आहे.
