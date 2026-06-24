दमदार रेंज आणि क्लासिक लूक; 3 लाखांत मिळतेय EV बुलेट

Automobile

24 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

बुलेट प्रेमींसाठी खुशखबर

आता पेट्रोलची चिंता संपली कारण रॉयल एनफील्डने पहिली इलेक्ट्रिक बाईक आणली आहे. 

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EV बुलेट

पारंपरिक मोटरसायकलची ओळख असलेली रॉयल एनफील्ड आता EV मध्ये बाजारात उतरली आहे.

Picture Credit: Pinterest

फ्लाईंग फ्ली सी ६ 

फ्लाईंग फ्ली सी ६ असे या नव्या बुलेटचे नाव असून १९ जूनपासून बंगळूरमध्ये याची डिलिव्हरी सुरु झाली आहे.

Picture Credit: Pinterest

फ्लाईंग फ्ली सी ६ दोन पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. याची शोरुम किंमत २.७९ लाख रुपये आहे.

शोरुम किंमत

Picture Credit: Pinterest

जर बॅटरी ऍज ए सर्व्हिस योजना निवडली तर बाईकची सुरुवातीची किंमत १.९९ लाख रुपयांपर्यंत कमी होते. 

किंमत

Picture Credit: Pinterest

ही बाईक स्टॉर्म ब्लॅक आणि फ्ली ग्रीन या दोन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.

रंग

\Picture Credit: Pinterest

या इलेक्ट्रिक बाईकमध्ये ३.९१kWh क्षमतेची बॅटरी आहे, जी एका चार्जमध्ये १५४ किलोमीटरपर्यंतची रेंज देते.

१५४ किमी रेंज

Picture Credit: Pinterest

ही बॅटरी फक्त २ तास १५ मिनिटांत चार्ज होते. बाईकमध्ये १५.४kW क्षमतेची मोटर असून ती ६० न्यूटन टॉर्क निर्माण करते.

बॅटरी

Picture Credit: Pinterest

ही बाईक ३.७ सेकंदात ० ते ६० किमी प्रतितास वेग गाठते आणि तिचा स्पीड ११५ किमी प्रतितास आहे. 

स्पीड

Picture Credit: Pinterest

या बाईकचे वजन १२४ किलो आहे.

वजन

Picture Credit: Pinterest

ABS, ट्रॅक्शन कंट्रोल, ३.५ इंचाचा कलर डिस्प्ले, पाच रायडिंग मोड्स आणि रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टीम यांसारखे फीचर्स आहे. 

फीचर्स

Picture Credit: Pinterest

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