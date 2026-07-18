एकाच Platform वर EV, Hybrid आणि PHEV! MG च्या नव्या प्लॅटफॉर्ममध्ये काय आहे खास?

JSW MG Motor ने MG ADAPT (Advanced Drive Architecture Platform Technology) हे नवीन वाहन प्लॅटफॉर्म सादर केले आहे. आगामी EV आणि Hybrid कार्ससाठी हा प्लॅटफॉर्म महत्त्वाचा मानला जात आहे.
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हा एक मॉड्युलर प्लॅटफॉर्म आहे. म्हणजे एकाच बेसवर वेगवेगळ्या प्रकारच्या पॉवरट्रेनसह विविध मॉडेल्स विकसित करता येतात.
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या प्लॅटफॉर्मवर आधारित Electric Vehicle (EV), Hybrid (HEV), Plug-in Hybrid (PHEV) आणि Range Extender EV (REEV) अशा विविध प्रकारच्या कार्स विकसित करण्याची क्षमता आहे.
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एकाच प्लॅटफॉर्मवर अनेक पर्याय उपलब्ध असल्याने ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार EV किंवा Hybrid मॉडेल निवडणे अधिक सोपे होऊ शकते.
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या प्लॅटफॉर्मची रचना अधिक चांगली ऊर्जा कार्यक्षमता, सुधारित ड्रायव्हिंग रेंज आणि जलद चार्जिंगला लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे.
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बॅटरीचे संरक्षण, मजबूत स्ट्रक्चर आणि आधुनिक बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा या प्लॅटफॉर्ममध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
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MG ने जाहीर केले आहे की आगामी काळात या प्लॅटफॉर्मवर आधारित नवीन EV आणि Plug-in Hybrid मॉडेल्स भारतीय बाजारात आणण्याची योजना आहे.
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भारतात EV आणि Hybrid वाहनांची मागणी वाढत असताना, हा प्लॅटफॉर्म भविष्यात अधिक पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक वाहनांचा पर्याय देऊ शकतो.
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MG ADAPT Platform मुळे कंपनीला एकाच तांत्रिक बेसवर अनेक प्रकारच्या नव्या ऊर्जा वाहनांची निर्मिती करता येणार आहे. त्यामुळे पुढील काही वर्षांत भारतीय ग्राहकांना अधिक पर्याय उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
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