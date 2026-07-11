Flex Fuel बाईक पेट्रोलसोबत इथेनॉल मिश्रित इंधनावरही चालते. त्यामुळे पर्यायी इंधन वापरण्याची सुविधा मिळते.
Picture Credit:Pinterest
Electric Bike किंवा EV पूर्णपणे बॅटरीवर चालते. पेट्रोल किंवा इथेनॉलची गरज नसते.
Picture Credit:Pinterest
Flex Fuel: पेट्रोल + इथेनॉल EV: फक्त बॅटरी आणि वीज
Picture Credit:Pinterest
Flex Fuel बाईकमध्ये काही मिनिटांत इंधन भरता येते. EV चार्ज करण्यासाठी चार्जर आणि काही वेळ आवश्यक असतो.
Picture Credit:Pinterest
EV मध्ये इंजिन नसल्याने अनेकदा देखभाल तुलनेने कमी असू शकते. Flex Fuel बाईकमध्ये नियमित सर्व्हिसिंगची गरज असते.
Picture Credit:Pinterest
दोन्ही पर्याय पारंपरिक पेट्रोल वाहनांच्या तुलनेत उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने मदत करू शकतात. मात्र त्यांचा पर्यावरणीय परिणाम वेगवेगळ्या घटकांवर अवलंबून असतो.
Picture Credit:Pinterest
दररोज शहरात कमी अंतरासाठी EV उपयुक्त ठरू शकते. तर लांब पल्ल्याचा प्रवास किंवा जलद रिफ्युएलिंग हवे असल्यास Flex Fuel बाईक सोयीची वाटू शकते.
Picture Credit:Pinterest
EV आणि Flex Fuel ही दोन्ही तंत्रज्ञान वेगाने विकसित होत आहेत. चार्जिंग सुविधा, इंधनाची उपलब्धता आणि सरकारी धोरणांनुसार दोन्ही प्रकारच्या बाइक्सची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.
Picture Credit:Pinterest