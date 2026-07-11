Flex Fuel की Electric Bike? नवीन बाईक घेण्यापूर्वी हा फरक नक्की जाणून घ्या!

Automobile

11 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

Flex Fuel बाईक पेट्रोलसोबत इथेनॉल मिश्रित इंधनावरही चालते. त्यामुळे पर्यायी इंधन वापरण्याची सुविधा मिळते.

Flex Fuel म्हणजे काय?

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Electric Bike किंवा EV पूर्णपणे बॅटरीवर चालते. पेट्रोल किंवा इथेनॉलची गरज नसते.

EV म्हणजे काय?

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इंधनाचा फरक

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Flex Fuel बाईकमध्ये काही मिनिटांत इंधन भरता येते. EV चार्ज करण्यासाठी चार्जर आणि काही वेळ आवश्यक असतो.

रेंज आणि चार्जिंग

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EV मध्ये इंजिन नसल्याने अनेकदा देखभाल तुलनेने कमी असू शकते. Flex Fuel बाईकमध्ये नियमित सर्व्हिसिंगची गरज असते.

देखभाल खर्च

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दोन्ही पर्याय पारंपरिक पेट्रोल वाहनांच्या तुलनेत उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने मदत करू शकतात. मात्र त्यांचा पर्यावरणीय परिणाम वेगवेगळ्या घटकांवर अवलंबून असतो.

पर्यावरणावर परिणाम

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दररोज शहरात कमी अंतरासाठी EV उपयुक्त ठरू शकते. तर लांब पल्ल्याचा प्रवास किंवा जलद रिफ्युएलिंग हवे असल्यास Flex Fuel बाईक सोयीची वाटू शकते.

कोणासाठी कोणता पर्याय?

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EV आणि Flex Fuel ही दोन्ही तंत्रज्ञान वेगाने विकसित होत आहेत. चार्जिंग सुविधा, इंधनाची उपलब्धता आणि सरकारी धोरणांनुसार दोन्ही प्रकारच्या बाइक्सची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.

भविष्यात कोणाला अधिक मागणी?

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