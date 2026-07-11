VIDA VX2 Plus मध्ये 3.4 kWh ड्युअल रिमूव्हेबल बॅटरी देण्यात आली आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार ही स्कूटर 142 किमी IDC रेंज देते.
Picture Credit:Vidaworld
VIDA VX2 Plus मध्ये 3.4 kWh ड्युअल रिमूव्हेबल बॅटरी देण्यात आली आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार ही स्कूटर 142 किमी IDC रेंज देते.
Picture Credit:Vidaworld
बॅटरी सहज बाहेर काढून घरात किंवा ऑफिसमध्ये सामान्य 5A सॉकेटवर चार्ज करता येते. त्यामुळे चार्जिंग अधिक सोयीस्कर होते.
Picture Credit:Vidaworld
4.3-इंच TFT डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी, Turn-by-Turn Navigation, OTA अपडेट्स आणि फोन चार्जिंगसारखे फीचर्स देण्यात आले आहेत.
Picture Credit:Vidaworld
फास्ट चार्जरच्या मदतीने बॅटरी सुमारे 60 मिनिटांत 80% पर्यंत चार्ज होऊ शकते.
Picture Credit:Vidaworld
स्कूटरमध्ये 27.2 लिटर अंडर-सीट स्टोरेज, 12-इंच अलॉय व्हील्स आणि आरामदायी सिंगल-पीस सीट देण्यात आली आहे.
Picture Credit:Vidaworld
CBS ब्रेकिंग सिस्टम, LED लाइटिंग, IP67 बॅटरी प्रोटेक्शन आणि कनेक्टेड फीचर्समुळे सुरक्षित व विश्वासार्ह राइडिंग अनुभव मिळतो.
Picture Credit:Vidaworld
VIDA VX2 Plus मध्ये रिमूव्हेबल बॅटरी असल्यामुळे ती घरात किंवा ऑफिसमध्ये सहज चार्ज करता येते. सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्कचाही वापर करता येतो.
Picture Credit:Vidaworld
मुंबईमध्ये VIDA VX2 Plus 4.4 kWh ची इफेक्टिव्ह किंमत ₹1,43,990 पासून सुरू होते. अंतिम किंमत शहर, राज्य आणि उपलब्ध ऑफर्सनुसार बदलू शकते.
Picture Credit:Vidaworld