2026 मध्ये भारतातील इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या विक्रीने 10 लाखांचा आकडा पार करत नवा विक्रम केला आहे.
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TVS ने सर्वाधिक EV दुचाकींची विक्री करत बाजारातील अव्वल स्थान कायम राखले आहे.
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Chetak च्या जोरावर Bajaj दुसऱ्या क्रमांकावर असून कंपनीचा बाजारातील वाटाही सातत्याने वाढत आहे.
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Ather Energy ने प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंटमध्ये मजबूत उपस्थिती कायम ठेवत तिसरे स्थान मिळवले आहे.
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Hero MotoCorp ची Vida ब्रँडही वेगाने पुढे येत असून EV बाजारात आपले स्थान मजबूत करत आहे.
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पूर्वी आघाडीवर असलेली Ola Electric आता वाढत्या स्पर्धेमुळे मागे पडताना दिसत आहे.
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पेट्रोलचे वाढते दर, नवीन मॉडेल्स, चार्जिंग नेटवर्कचा विस्तार आणि कमी रनिंग कॉस्टमुळे ग्राहक EV कडे वळत आहेत.
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उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, सणासुदीच्या हंगामात नवीन लाँचमुळे EV दुचाकींची विक्री आणखी वाढू शकते.
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सध्याच्या आकडेवारीनुसार TVS बाजारात आघाडीवर आहे. त्यानंतर Bajaj, Ather आणि Vida यांची मजबूत स्पर्धा सुरू आहे.
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