EV दुचाकींची विक्री लाखांच्या पार! कोणत्या कंपनीचा दबदबा?

Automobile

05 Aug 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

2026 मध्ये भारतातील इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या विक्रीने 10 लाखांचा आकडा पार करत नवा विक्रम केला आहे.

10 लाखांचा ऐतिहासिक टप्पा!

Picture Credit: Pinterest

TVS ने सर्वाधिक EV दुचाकींची विक्री करत बाजारातील अव्वल स्थान कायम राखले आहे.

TVS ठरली नंबर 1

Picture Credit: Pinterest

Chetak च्या जोरावर Bajaj दुसऱ्या क्रमांकावर असून कंपनीचा बाजारातील वाटाही सातत्याने वाढत आहे.

Bajaj ची दमदार मुसंडी

Picture Credit: Pinterest

Ather Energy ने प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंटमध्ये मजबूत उपस्थिती कायम ठेवत तिसरे स्थान मिळवले आहे.

Ather कायम टॉप 3 मध्ये

Picture Credit: Pinterest

Hero MotoCorp ची Vida ब्रँडही वेगाने पुढे येत असून EV बाजारात आपले स्थान मजबूत करत आहे.

Vida ची झपाट्याने वाढ

Picture Credit: Pinterest

पूर्वी आघाडीवर असलेली Ola Electric आता वाढत्या स्पर्धेमुळे मागे पडताना दिसत आहे.

Ola ला स्पर्धेचा फटका

Picture Credit: Pinterest

पेट्रोलचे वाढते दर, नवीन मॉडेल्स, चार्जिंग नेटवर्कचा विस्तार आणि कमी रनिंग कॉस्टमुळे ग्राहक EV कडे वळत आहेत.

वाढीमागे नेमकी कारणे काय?

Picture Credit: Pinterest

उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, सणासुदीच्या हंगामात नवीन लाँचमुळे EV दुचाकींची विक्री आणखी वाढू शकते.

2026 मध्ये आणखी वेगाने वाढणार बाजार?

Picture Credit: Pinterest

सध्याच्या आकडेवारीनुसार TVS बाजारात आघाडीवर आहे. त्यानंतर Bajaj, Ather आणि Vida यांची मजबूत स्पर्धा सुरू आहे.

सध्या कोणाचा दबदबा?

Picture Credit: Pinterest

Hero, TVS की Royal Enfield? जुलैमध्ये कोणत्या कंपनीने मारली बाजी?

पुढे वाचा