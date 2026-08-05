भारतीय दुचाकी बाजारात जुलै 2026 मध्ये Hero, TVS आणि Royal Enfield या तिन्ही कंपन्यांनी दमदार कामगिरी केली. मात्र, प्रत्येकाने वेगळ्या सेगमेंटमध्ये आपला ठसा उमटवला.
Picture Credit: tvsracing_official
एकूण विक्रीच्या बाबतीत Hero MotoCorp ने सर्वाधिक ग्राहकांचा विश्वास कायम ठेवत बाजारातील आपले नेतृत्व टिकवून ठेवले.
Picture Credit: tvsracing_official
TVS Motor ला Raider, Apache आणि Jupiter सारख्या लोकप्रिय मॉडेल्समुळे शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातूनही चांगला प्रतिसाद मिळाला.
Picture Credit: tvsracing_official
350cc आणि त्यावरील मोटरसायकल सेगमेंटमध्ये Royal Enfield ने पुन्हा एकदा मजबूत उपस्थिती दाखवत विक्रीचा नवा टप्पा गाठला.
Picture Credit: tvsracing_official
Hero Splendor, TVS Raider, Apache RTR 160, Royal Enfield Classic 350 आणि Hunter 350 या मॉडेल्सना ग्राहकांची मोठी पसंती मिळाली.
Picture Credit: tvsracing_official
फक्त मायलेज नाही, तर डिझाइन, फीचर्स, ब्रँड व्हॅल्यू आणि रायडिंग अनुभव यालाही ग्राहक आता अधिक महत्त्व देत आहेत.
Picture Credit: tvsracing_official
Hero कम्युटर बाइक्समध्ये, TVS स्पोर्टी आणि प्रीमियम कम्युटर सेगमेंटमध्ये, तर Royal Enfield मिडलवेट मोटरसायकल श्रेणीत आघाडीवर आहे.
Picture Credit: tvsracing_official
सणासुदीच्या हंगामात नवीन मॉडेल्स, विशेष ऑफर्स आणि वाढती ग्राहक मागणी यामुळे तिन्ही कंपन्यांमध्ये स्पर्धा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
Picture Credit: tvsracing_official
एकूण विक्रीमध्ये Hero MotoCorp आघाडीवर, वाढत्या लोकप्रियतेत TVS मजबूत, तर प्रीमियम मोटरसायकल सेगमेंटमध्ये Royal Enfield ने पुन्हा आपले वर्चस्व सिद्ध केले.
Picture Credit: tvsracing_official