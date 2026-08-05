 Hero, TVS की Royal Enfield? कोण ठरलं विक्रीचं किंग?

Automobile

05 Aug 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

भारतीय दुचाकी बाजारात जुलै 2026 मध्ये Hero, TVS आणि Royal Enfield या तिन्ही कंपन्यांनी दमदार कामगिरी केली. मात्र, प्रत्येकाने वेगळ्या सेगमेंटमध्ये आपला ठसा उमटवला.

जुलैमध्ये कोण ठरलं नंबर 1?

Picture Credit: tvsracing_official

एकूण विक्रीच्या बाबतीत Hero MotoCorp ने सर्वाधिक ग्राहकांचा विश्वास कायम ठेवत बाजारातील आपले नेतृत्व टिकवून ठेवले.

Hero MotoCorp अजूनही आघाडीवर

Picture Credit: tvsracing_official

TVS Motor ला Raider, Apache आणि Jupiter सारख्या लोकप्रिय मॉडेल्समुळे शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातूनही चांगला प्रतिसाद मिळाला.

TVS ची सातत्याने वाढ

Picture Credit: tvsracing_official

350cc आणि त्यावरील मोटरसायकल सेगमेंटमध्ये Royal Enfield ने पुन्हा एकदा मजबूत उपस्थिती दाखवत विक्रीचा नवा टप्पा गाठला.

Royal Enfield ची प्रीमियम सेगमेंटमध्ये कमाल

Picture Credit: tvsracing_official

Hero Splendor, TVS Raider, Apache RTR 160, Royal Enfield Classic 350 आणि Hunter 350 या मॉडेल्सना ग्राहकांची मोठी पसंती मिळाली.

कोणत्या बाईक्सची सर्वाधिक चर्चा?

Picture Credit: tvsracing_official

फक्त मायलेज नाही, तर डिझाइन, फीचर्स, ब्रँड व्हॅल्यू आणि रायडिंग अनुभव यालाही ग्राहक आता अधिक महत्त्व देत आहेत.

ग्राहकांचा कल बदलतोय

Picture Credit: tvsracing_official

Hero कम्युटर बाइक्समध्ये, TVS स्पोर्टी आणि प्रीमियम कम्युटर सेगमेंटमध्ये, तर Royal Enfield मिडलवेट मोटरसायकल श्रेणीत आघाडीवर आहे.

कोणती कंपनी आघाडीवर?

Picture Credit: tvsracing_official

सणासुदीच्या हंगामात नवीन मॉडेल्स, विशेष ऑफर्स आणि वाढती ग्राहक मागणी यामुळे तिन्ही कंपन्यांमध्ये स्पर्धा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

2026 च्या उर्वरित वर्षात काय अपेक्षा?

Picture Credit: tvsracing_official

एकूण विक्रीमध्ये Hero MotoCorp आघाडीवर, वाढत्या लोकप्रियतेत TVS मजबूत, तर प्रीमियम मोटरसायकल सेगमेंटमध्ये Royal Enfield ने पुन्हा आपले वर्चस्व सिद्ध केले.

विजेता कोण?

Picture Credit: tvsracing_official

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