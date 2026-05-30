फोनच्या स्क्रीनवर 5G नेटवर्क दिसत असलं तरी इंटरनेटचा वेग अपेक्षेप्रमाणे मिळत नाही, अशी तक्रार अनेकांची असते.
एखाद्या परिसरात मोठ्या संख्येने लोक 5G नेटवर्क वापरत असतील तर उपलब्ध बँडविड्थ विभागली जाते आणि स्पीड कमी होऊ शकतो.
सर्वच ठिकाणी 5G नेटवर्क समान ताकदीने उपलब्ध नसते.
मात्र 5G वापरण्यासाठी Phone मध्ये 5G Support असणं आवश्यक आहे.
मोठ्या इमारती, बंद जागा किंवा भूमिगत पार्किंगसारख्या ठिकाणी 5G सिग्नलची ताकद कमी होण्याची शक्यता असते.
काही Telecom Companies SIM Upgrade करण्याकाही वेळा चुकीच्या नेटवर्क सेटिंग्ज किंवा जुने सॉफ्टवेअर इंटरनेटच्या कामगिरीवर परिणाम करू शकतात. चा सल्ला देऊ शकतात.
फोनमधील काही अॅप्स सतत इंटरनेट वापरत असतात. त्यामुळे मुख्य वापरासाठी उपलब्ध स्पीड कमी पडू शकतो.
सर्व 5G स्मार्टफोन सारखे नसतात. नेटवर्क बँड सपोर्ट आणि मॉडेमची क्षमता यावरही इंटरनेटचा वेग अवलंबून असतो.
टेलिकॉम कंपनीच्या नेटवर्कमध्ये तात्पुरते तांत्रिक काम किंवा बिघाड असल्यास स्पीड कमी मिळू शकतो.
5G आयकॉन दिसणं म्हणजे नेहमीच सर्वाधिक इंटरनेट स्पीड मिळेलच असे नाही.
