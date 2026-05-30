5G असूनही स्पीड कमी?

30 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

फोनच्या स्क्रीनवर 5G नेटवर्क दिसत असलं तरी इंटरनेटचा वेग अपेक्षेप्रमाणे मिळत नाही, अशी तक्रार अनेकांची असते.

एकाच वेळी अनेक युजर्स

एखाद्या परिसरात मोठ्या संख्येने लोक 5G नेटवर्क वापरत असतील तर उपलब्ध बँडविड्थ विभागली जाते आणि स्पीड कमी होऊ शकतो.

अपूर्ण 5G कव्हरेज

सर्वच ठिकाणी 5G नेटवर्क समान ताकदीने उपलब्ध नसते. 

मात्र 5G वापरण्यासाठी Phone मध्ये 5G Support असणं आवश्यक आहे.

5G Support

मोठ्या इमारती, बंद जागा किंवा भूमिगत पार्किंगसारख्या ठिकाणी 5G सिग्नलची ताकद कमी होण्याची शक्यता असते.

सिग्नलला अडथळे

काही Telecom Companies SIM Upgrade करण्याकाही वेळा चुकीच्या नेटवर्क सेटिंग्ज किंवा जुने सॉफ्टवेअर इंटरनेटच्या कामगिरीवर परिणाम करू शकतात. चा सल्ला देऊ शकतात.

फोनची सेटिंग्ज

फोनमधील काही अॅप्स सतत इंटरनेट वापरत असतात. त्यामुळे मुख्य वापरासाठी उपलब्ध स्पीड कमी पडू शकतो.

बॅकग्राउंडमध्ये डेटा वापर

सर्व 5G स्मार्टफोन सारखे नसतात. नेटवर्क बँड सपोर्ट आणि मॉडेमची क्षमता यावरही इंटरनेटचा वेग अवलंबून असतो.

डिव्हाइसची क्षमता

टेलिकॉम कंपनीच्या नेटवर्कमध्ये तात्पुरते तांत्रिक काम किंवा बिघाड असल्यास स्पीड कमी मिळू शकतो.

नेटवर्कची अडचण

5G आयकॉन दिसणं म्हणजे नेहमीच सर्वाधिक इंटरनेट स्पीड मिळेलच असे नाही.

