रोजच्या वापरासाठी, चांगले मायलेज आणि आरामदायी रायडिंग लक्षात घेऊन तयार केलेली स्कूटर म्हणजे Family Scooter.
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मोठा आकार, दमदार इंजिन आणि लाँग राईडसाठी अधिक आराम देणारी स्कूटर म्हणजे Maxi Scooter.
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Honda Activa 6G – विश्वासार्ह परफॉर्मन्स Suzuki Access 125 – दमदार 125cc इंजिन TVS Jupiter 125 – मोठा स्टोरेज आणि फॅमिली-फ्रेंडली फीचर्स
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Family Scooter – 110cc–125cc Maxi Scooter – 150cc–350cc
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Family Scooter हलकी आणि कॉम्पॅक्ट असते, तर Maxi Scooter मोठी, रुंद आणि अधिक प्रीमियम दिसते.
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– Yamaha Aerox 155 – स्पोर्टी डिझाइन – Hero Xoom 160 – ADV-स्टाईल लुक – BMW C 400 GT – प्रीमियम टूरिंग स्कूटर
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Family Scooter हलकी, चांगले मायलेज, रोजच्या वापरासाठी योग्य Maxi Scooter मोठी सीट, जास्त स्टोरेज, प्रीमियम फीचर्स
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Family Scooter शहरातील रोजचा वापर फॅमिलीसाठी उत्तम Maxi Scooter हायवे आणि लाँग राईड जास्त पॉवर आणि आराम
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रोजच्या वापरासाठी Family Scooter, तर लाँग राईड, जास्त पॉवर आणि प्रीमियम अनुभवासाठी Maxi Scooter हा अधिक चांगला पर्याय आहे.
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