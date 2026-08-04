सर्व स्कूटर्स सारख्या नसतात! Family आणि Maxi Scooter मधला मोठा फरक

Automobile

04 Aug 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

रोजच्या वापरासाठी, चांगले मायलेज आणि आरामदायी रायडिंग लक्षात घेऊन तयार केलेली स्कूटर म्हणजे Family Scooter.

Family Scooter म्हणजे काय?

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मोठा आकार, दमदार इंजिन आणि लाँग राईडसाठी अधिक आराम देणारी स्कूटर म्हणजे Maxi Scooter.

Maxi Scooter म्हणजे काय?

Picture Credit:pinterest

Honda Activa 6G – विश्वासार्ह परफॉर्मन्स Suzuki Access 125 – दमदार 125cc इंजिन TVS Jupiter 125 – मोठा स्टोरेज आणि फॅमिली-फ्रेंडली फीचर्स

Family Scooter ची लोकप्रिय उदाहरणे

Picture Credit:pinterest

Family Scooter – 110cc–125cc Maxi Scooter – 150cc–350cc

इंजिनचा फरक

Picture Credit:pinterest

Family Scooter हलकी आणि कॉम्पॅक्ट असते, तर Maxi Scooter मोठी, रुंद आणि अधिक प्रीमियम दिसते.

डिझाइन आणि आकार

Picture Credit:pinterest

Yamaha Aerox 155 – स्पोर्टी डिझाइन Hero Xoom 160 – ADV-स्टाईल लुक BMW C 400 GT – प्रीमियम टूरिंग स्कूटर

Maxi Scooter ची लोकप्रिय उदाहरणे

Picture Credit:pinterest

Family Scooter हलकी, चांगले मायलेज, रोजच्या वापरासाठी योग्य Maxi Scooter मोठी सीट, जास्त स्टोरेज, प्रीमियम फीचर्स

आराम, स्टोरेज आणि फीचर्स

Picture Credit:pinterest

Family Scooter शहरातील रोजचा वापर  फॅमिलीसाठी उत्तम Maxi Scooter हायवे आणि लाँग राईड जास्त पॉवर आणि आराम

कोणासाठी कोणती?

Picture Credit:pinterest

रोजच्या वापरासाठी Family Scooter, तर लाँग राईड, जास्त पॉवर आणि प्रीमियम अनुभवासाठी Maxi Scooter हा अधिक चांगला पर्याय आहे.

Final Verdict

Picture Credit:pinterest

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