यंदा फादर्स डे निमित्त तुम्ही तुमच्या बाबांना खास गिफ्ट देण्याचा विचार करत असाल तर हे उपयोगी ठरणारे खास गॅझेट्स तुम्ही देऊ शकता.
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स्मार्टवॉचमुळे हृदयाचे ठेके आणि दैनंदिन ऍक्टिव्हिटी ट्रॅक करता येतात.
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तुमच्या वडिलांना मित्रांशी बोलायला किंवा चित्रपट पाहायला आवडत असेल तर त्यांना वायरलेस इअरबड्स नक्की द्या.
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प्रवासात फोन चार्ज करण्यासाठी हे फारच उपयुक्त ठरेल.
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तुमच्या वडिलांना गाण्यांची आवड असेल तर त्यांना ब्लूटूथ स्पीकर नक्की द्या.
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स्मार्ट ट्रॅकरमुळे चाव्या किंवा पाकीट शोधणे सोपे होते.
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ई-रीडरवर हजारो पुस्तके एका डिव्हाइसमध्ये वाचता येतात.
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स्मार्ट होम डिव्हाइसेसमुळे घरातील अनेक कामे अधिक सोपी होतात.
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Father's Day निमित्त एखादे उपयुक्त टेक गॅझेट बाबांसाठी खास आणि लक्षात राहणारी भेट ठरू शकते.
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