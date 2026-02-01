फेब्रुवारी महिन्याची सुरुवात आजपासून होत आहे. या महिन्यात विवाह, वाहन, मालमत्ता, गृहप्रवेश करण्यासाठी कोणते शुभ मुहूर्त आहेत ते जाणून घेऊया
फेब्रुवारीमध्ये विवाह गृहप्रवेश इत्यादी शुभ कार्यासाठी काही शुभ मुहूर्त आहेत. जाणून घ्या शुभ मुहूर्तांची यादी
फेब्रुवारी महिन्यात विवाहासाठी 12 शुभ मुहूर्त आहेत. 5, 6, 8, 9, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 26
फेब्रुवारी महिन्यात गृहप्रवेश करण्यासाठी 7 मुहूर्त आहेत. 6, 11, 19, 20, 21, 25, 26
फेब्रुवारी महिन्यात मुंज करण्यासाठी काही मुहूर्त आहेत. 6, 11, 12, 26 आणि 27 हे मुहूर्त आहेत
नवीन वाहनांची खरेदी करण्यासाठी 5 शुभ मुहूर्त आहेत. 1, 6, 11, 26, 27 हे मुहूर्त आहेत
मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी फेब्रुवारीत काही मुहूर्त आहेत 12, 13, 19, 20, 26, 27 या दिवशी तुम्ही वाहन खरेदी करू शकता.
