केसराच्या सेवनाचे फायदे काय ? 

29 January 2026

Author:  तृप्ती गायकवाड

केसर अतिशय महागडं पण औषधी गुणधर्म असलेले मसाला आहे. 

औषधी गुणधर्म

नियमित व योग्य प्रमाणात केसराचे सेवन केल्यास शरीर आणि मन दोन्हीसाठी अनेक फायदे होतात.

फायदे 

केसर मेंदूतील रक्तप्रवाह सुधारतो. त्यामुळे एकाग्रता वाढते, आणि तणाव कमी होण्यास मदत होतं.

मेंदूचे आरोग्य सुधारतं

केसराला ‘नैसर्गिक अँटिडिप्रेसंट’ मानले जाते.  केसर नैराश्य कमी करण्यात मदत करतं.

नैराश्य 

केसरामुळे त्वचा उजळते, पिंपल्स कमी होतात आणि नैसर्गिक चमक येतं.

नैसर्गिक चमक 

दूधात केसर घालून सेवन केल्यास त्वचेचे आरोग्य सुधारतं.

त्वचेचं आरोग्य

केसर  पचनक्रिया सुधारते, गॅस, अ‍ॅसिडिटी व पोट फुगण्याच्या समस्यांवर उपयुक्त ठरतं.

पचनशक्ती वाढते

केसरातील अँटीऑक्सिडंट्स कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करतात व रक्ताभिसरण सुधारतं.

केसर  डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असून वाढत्या वयातील दृष्टी कमजोर होण्याचा धोका कमी करू शकतं.

दृष्टी सुधारते

