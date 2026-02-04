केसांपासून त्वचेपर्यंत फायदेशीर आहेत मेथीदाणे

Business

04 February 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, ११ ग्रॅम मेथीच्या दाण्यांमध्ये ३ ग्रॅम फायबर असते, 3 ग्रॅम पोषण तत्व, 3.72 मिलिग्रॅम आयरन, 21.2 मिलिग्रॅम मॅग्नेशिअमसब काही पोषक तत्व असतात.

मेथी दाणे खाणे

Picture Credit: Pinterest

मेथी दाण्याचे सेवन करणे आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे. जसे रक्तातील साखर नियंत्रित करणे. याशिवाय त्वचा आणि केसांना फायदा होतो. 

मेथी दाणे फायदेशीर

Picture Credit: Pinterest

मेथीचे दाणे रात्रभप पाण्यात भिजवून ठेवा. सकाळी ते उकळवा, पाणी बाटलीत भरा आणि दररोज टाळूवर स्प्रे करा, यामुळे केस गळणे थांबते.

मेथी दाण्याचे पाणी

Picture Credit: Pinterest

त्वचेसाठी मेथी दाण्याचे पाणी टोनर म्हणून वापरा. त्वचेवर त्याचा स्प्रे केल्यानंतर कापडासह वापरा. यामुळे त्वचेची चमक वाढेल. 

टोनर बनवा आणि वापरा

Picture Credit: Pinterest

तुम्ही भिजवलेले मेथीचे दाणे बारीक करून, दह्यात मिसळून केसांना लावू शकता. हे तुमचे केस मऊ आणि चमकदार बनवते आणि ते मजबूत देखील करते.

केस मऊ होतील

Picture Credit: Pinterest

मेथीचे दाणे बारीक करून त्यामध्ये एलोवेरा जेल आणि थोडे मध मिसळून चेहऱ्यावर लावा. हे 10 ते 15 मिनिट चेहऱ्यावर लावून चेहरा स्वच्छ करा

फेस मास्क बनवा

Picture Credit: Pinterest

रोज मेथी दाण्याचे पाणी प्यायल्याने वजन नियंत्रित राहते. पचन सुधारते. शरीर डिटॉक्स होते, ज्यामुळे त्वचा देखील चमकदार होईल. यामुळे केस मजबूत होतात. केसांच्या समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

पाणी पिण्याचे फायदे

Picture Credit: Pinterest

महिलांच्या पर्समध्ये इतके कप्पे का असतात?

पुढे वाचा