आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, ११ ग्रॅम मेथीच्या दाण्यांमध्ये ३ ग्रॅम फायबर असते, 3 ग्रॅम पोषण तत्व, 3.72 मिलिग्रॅम आयरन, 21.2 मिलिग्रॅम मॅग्नेशिअमसब काही पोषक तत्व असतात.
Picture Credit: Pinterest
मेथी दाण्याचे सेवन करणे आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे. जसे रक्तातील साखर नियंत्रित करणे. याशिवाय त्वचा आणि केसांना फायदा होतो.
मेथीचे दाणे रात्रभप पाण्यात भिजवून ठेवा. सकाळी ते उकळवा, पाणी बाटलीत भरा आणि दररोज टाळूवर स्प्रे करा, यामुळे केस गळणे थांबते.
त्वचेसाठी मेथी दाण्याचे पाणी टोनर म्हणून वापरा. त्वचेवर त्याचा स्प्रे केल्यानंतर कापडासह वापरा. यामुळे त्वचेची चमक वाढेल.
तुम्ही भिजवलेले मेथीचे दाणे बारीक करून, दह्यात मिसळून केसांना लावू शकता. हे तुमचे केस मऊ आणि चमकदार बनवते आणि ते मजबूत देखील करते.
मेथीचे दाणे बारीक करून त्यामध्ये एलोवेरा जेल आणि थोडे मध मिसळून चेहऱ्यावर लावा. हे 10 ते 15 मिनिट चेहऱ्यावर लावून चेहरा स्वच्छ करा
रोज मेथी दाण्याचे पाणी प्यायल्याने वजन नियंत्रित राहते. पचन सुधारते. शरीर डिटॉक्स होते, ज्यामुळे त्वचा देखील चमकदार होईल. यामुळे केस मजबूत होतात. केसांच्या समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या
