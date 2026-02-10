या चकाचक इलेक्ट्रिक कारचे नाव असेल: Ferrari Luce
Luce हा इटालियन शब्द आहे ज्याचा अर्थ 'लाईट' असा होतो
Ferrari Luce येत्या मे महिन्यात लाँच होण्याची शक्यता आहे
Ferrari ने कारच्या केबिनची पहिली झलक लाँच केली असून, त्याच्या स्टाईलिश लूकने सर्वांचेच लक्ष वेधला आहे
केबिनचे डिझाईन Apple च्या एका माजी फाउंडरने केले असल्यामुळे, यात आयफोनच्या लूकची प्रिमिअम झलक दिसते
यामध्ये एनॉडाइज्ड एल्युमिनिअम आणि ग्लासचा वापर करण्यात आलाय, जो आयफोनसारखा आहे
आपल्या पहिल्या EV कारमध्ये Ferrari ने रेट्रो आणि एनलॉगचा फिल दिला आहे, थ्री-स्पोक स्टिअरिंग व्हिल 1950 आणि 60व्या दशकातील Ferrari कारपासून प्रेरित आहे
विशेष आकर्षण ठरतंय यातील हेलिकॉप्टरसारखे प्रिमिअम लाँच कंट्रोल
या एडव्हान्स व आलिशान कारची किंमत 4 करोड रुपये असू शकते