सर्वांना पाठी सोडत 'ही' SUV कार ठरली सर्वात लोकप्रिय

Auto

10 February 2026

Author: वेद बर्वे

2026 मध्ये 'या' कारने मिळवला  सर्वाधिक विक्रीचा मान

सर्वाधिक विक्री

Picture Credit: Pinterest

Hyundai Creta कारला सर्वाधिक पसंती जानेवारीत 17, 921 युनिट्सची विक्री

Hyundai Creta

Picture Credit: Pinterest

या '5 सीटर' मिड-साईज SUV ला भारतीय कुटुंबांकडून मागणी 

फॅमेली फ्रेंडली

Picture Credit: Pinterest

दुसऱ्या क्रमांकावर: मारुति विक्टोरिअस 15,240 नव्या युनिट्सची विक्री

Maruti Victoris

Picture Credit: Pinterest

तिसऱ्या क्रमांकावर: किआ स्टेलोस 10,639 युनिट्सची विक्री

Kia Seltos

Picture Credit: Pinterest

चवथ्या क्रमांकावर: टोयोटा हायराडर 9,156 युनिट्सची विक्री

Toyota Hyryder

Picture Credit: Pinterest

पाचव्या क्रमांकावर: सुझुकी ग्रँड विटारा 7,030 युनिट्सची विक्री

Suzuki Grand Vitara

Picture Credit: Pinterest

Tata Sierra

Picture Credit: Pinterest

सहाव्या क्रमांकावर: टाटा सिएरा 7,003 युनिट्सची विक्री

Honda Elevate

Picture Credit: Pinterest

सातव्या क्रमांकावर: होंडा एलिवेट 2,243 युनिट्सची विक्री

Tata Curvv

Picture Credit: Pinterest

आठव्या क्रमांकावर: टाटा कर्व्ह 1,666 युनिट्सची विक्री

