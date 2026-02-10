2026 मध्ये 'या' कारने मिळवला सर्वाधिक विक्रीचा मान
Hyundai Creta कारला सर्वाधिक पसंती जानेवारीत 17, 921 युनिट्सची विक्री
या '5 सीटर' मिड-साईज SUV ला भारतीय कुटुंबांकडून मागणी
दुसऱ्या क्रमांकावर: मारुति विक्टोरिअस 15,240 नव्या युनिट्सची विक्री
तिसऱ्या क्रमांकावर: किआ स्टेलोस 10,639 युनिट्सची विक्री
चवथ्या क्रमांकावर: टोयोटा हायराडर 9,156 युनिट्सची विक्री
पाचव्या क्रमांकावर: सुझुकी ग्रँड विटारा 7,030 युनिट्सची विक्री
सहाव्या क्रमांकावर: टाटा सिएरा 7,003 युनिट्सची विक्री
सातव्या क्रमांकावर: होंडा एलिवेट 2,243 युनिट्सची विक्री
आठव्या क्रमांकावर: टाटा कर्व्ह 1,666 युनिट्सची विक्री