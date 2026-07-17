BEST बसच्या 100 वर्षांच्या प्रवासात काय बदललं? जाणून घ्या रंजक माहिती

Automobile

17 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

100 वर्षांचा प्रवास

BEST बस सेवेला 2026 मध्ये 100 वर्षे पूर्ण होत आहेत. लाखो मुंबईकरांच्या दैनंदिन जीवनाचा ती आजही महत्त्वाचा भाग आहे.

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प्रवाशांची जीवनवाहिनी

दररोज लाखो प्रवासी ऑफिस, शाळा, कॉलेज आणि इतर कामांसाठी BEST बसवर अवलंबून असतात.

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लाल बसची वेगळी ओळख

लाल रंगाची BEST बस ही मुंबईच्या ओळखीचा अविभाज्य भाग बनली आहे. अनेक चित्रपट आणि मालिकांमध्येही ती दिसून आली आहे.

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डबल डेकरचा वारसा

BEST च्या डबल डेकर बसने अनेक दशकं मुंबईकरांना वेगळा प्रवासाचा अनुभव दिला. आजही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस आकर्षणाचं केंद्र आहेत.

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आता इलेक्ट्रिक बसचा काळ

प्रदूषण कमी करण्यासाठी BEST आपल्या ताफ्यात मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक बसांचा समावेश करत आहे. त्यामुळे प्रवास अधिक शांत आणि पर्यावरणपूरक होत आहे.

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तंत्रज्ञानाची जोड

डिजिटल तिकीट, UPI पेमेंट, मोबाईल App आणि Live Bus Tracking यामुळे BEST चा प्रवास अधिक सोयीस्कर झाला आहे.

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मुंबईची ओळख

लोकल ट्रेनप्रमाणेच BEST बसही मुंबईच्या संस्कृतीचा आणि दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. अनेक पिढ्यांच्या आठवणी या बसशी जोडलेल्या आहेत.

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शतक पूर्ण, प्रवास कायम

100 वर्षांचा टप्पा गाठल्यानंतरही BEST मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतुकीचा मजबूत आधार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रिक बससह तिचा प्रवास पुढेही सुरू राहणार आहे.

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