BEST बस सेवेला 2026 मध्ये 100 वर्षे पूर्ण होत आहेत. लाखो मुंबईकरांच्या दैनंदिन जीवनाचा ती आजही महत्त्वाचा भाग आहे.
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दररोज लाखो प्रवासी ऑफिस, शाळा, कॉलेज आणि इतर कामांसाठी BEST बसवर अवलंबून असतात.
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लाल रंगाची BEST बस ही मुंबईच्या ओळखीचा अविभाज्य भाग बनली आहे. अनेक चित्रपट आणि मालिकांमध्येही ती दिसून आली आहे.
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BEST च्या डबल डेकर बसने अनेक दशकं मुंबईकरांना वेगळा प्रवासाचा अनुभव दिला. आजही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस आकर्षणाचं केंद्र आहेत.
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प्रदूषण कमी करण्यासाठी BEST आपल्या ताफ्यात मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक बसांचा समावेश करत आहे. त्यामुळे प्रवास अधिक शांत आणि पर्यावरणपूरक होत आहे.
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डिजिटल तिकीट, UPI पेमेंट, मोबाईल App आणि Live Bus Tracking यामुळे BEST चा प्रवास अधिक सोयीस्कर झाला आहे.
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लोकल ट्रेनप्रमाणेच BEST बसही मुंबईच्या संस्कृतीचा आणि दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. अनेक पिढ्यांच्या आठवणी या बसशी जोडलेल्या आहेत.
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100 वर्षांचा टप्पा गाठल्यानंतरही BEST मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतुकीचा मजबूत आधार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रिक बससह तिचा प्रवास पुढेही सुरू राहणार आहे.
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