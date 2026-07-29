Audi ने Q9 या नव्या फ्लॅगशिप SUV ची माहिती समोर आणली आहे. मोठा आकार, प्रीमियम केबिन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान ही तिची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत.
Picture Credit: AUDI
मोठ्या कुटुंबांसाठी Q9 मध्ये 6 आणि 7-सीटर लेआउटचा पर्याय मिळतो. तिन्ही रांगांमध्ये प्रवाशांना आरामदायी जागा देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
Picture Credit: AUDI
मोठे डिजिटल डिस्प्ले, प्रीमियम लेदर सीट्स, मल्टी-कलर अॅम्बियंट लाइटिंग आणि आधुनिक कनेक्टेड फीचर्समुळे केबिन अधिक आलिशान वाटते.
Picture Credit: AUDI
व्हॉइस कंट्रोल, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि प्रगत इन्फोटेनमेंट सिस्टममुळे प्रत्येक प्रवास अधिक सोयीस्कर होतो.
Picture Credit: AUDI
Q9 मध्ये शक्तिशाली टर्बोचार्ज्ड इंजिनसह क्वाट्रो ऑल-व्हील ड्राइव्ह सिस्टम मिळते. त्यामुळे शहरात आणि लांबच्या प्रवासात उत्कृष्ट ड्रायव्हिंग अनुभव मिळतो.
Picture Credit: AUDI
ADAS, 360-डिग्री कॅमेरा, अडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट आणि अनेक एअरबॅग्ससारखी आधुनिक सुरक्षा प्रणाली यात उपलब्ध आहे.
Picture Credit: AUDI
जर्मनीतील सुरुवातीची किंमत: सुमारे €108,400 (अंदाजे ₹1.08 कोटी). भारतात लॉन्च झाल्यास किंमत यापेक्षा जास्त असू शकते.
Picture Credit: AUDI
Audi Q9 ची स्पर्धा BMW X7, Mercedes-Benz GLS, Volvo XC90 आणि Range Rover Sport सारख्या प्रीमियम लक्झरी SUV सोबत होण्याची शक्यता आहे.
Picture Credit: AUDI
मोठे कुटुंब, प्रीमियम सुविधा आणि लक्झरी ड्रायव्हिंग अनुभव शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी Audi Q9 एक आकर्षक पर्याय ठरू शकते.
Picture Credit: AUDI