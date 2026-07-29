Audi Q9 आली! BMW X7 आणि Mercedes GLS ला देणार थेट टक्कर

Automobile

29 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Audi ने Q9 या नव्या फ्लॅगशिप SUV ची माहिती समोर आणली आहे. मोठा आकार, प्रीमियम केबिन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान ही तिची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत.

Audi ची फ्लॅगशिप SUV

Picture Credit: AUDI

मोठ्या कुटुंबांसाठी Q9 मध्ये 6 आणि 7-सीटर लेआउटचा पर्याय मिळतो. तिन्ही रांगांमध्ये प्रवाशांना आरामदायी जागा देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

6 आणि 7-सीटर पर्याय

Picture Credit: AUDI

मोठे डिजिटल डिस्प्ले, प्रीमियम लेदर सीट्स, मल्टी-कलर अॅम्बियंट लाइटिंग आणि आधुनिक कनेक्टेड फीचर्समुळे केबिन अधिक आलिशान वाटते.

लक्झरीने भरलेले इंटीरियर

Picture Credit: AUDI

व्हॉइस कंट्रोल, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि प्रगत इन्फोटेनमेंट सिस्टममुळे प्रत्येक प्रवास अधिक सोयीस्कर होतो.

स्मार्ट टेक्नॉलॉजी

Picture Credit: AUDI

Q9 मध्ये शक्तिशाली टर्बोचार्ज्ड इंजिनसह क्वाट्रो ऑल-व्हील ड्राइव्ह सिस्टम मिळते. त्यामुळे शहरात आणि लांबच्या प्रवासात उत्कृष्ट ड्रायव्हिंग अनुभव मिळतो.

दमदार इंजिन

Picture Credit: AUDI

ADAS, 360-डिग्री कॅमेरा, अडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट आणि अनेक एअरबॅग्ससारखी आधुनिक सुरक्षा प्रणाली यात उपलब्ध आहे.

सुरक्षिततेवर विशेष भर

Picture Credit: AUDI

जर्मनीतील सुरुवातीची किंमत: सुमारे €108,400 (अंदाजे ₹1.08 कोटी). भारतात लॉन्च झाल्यास किंमत यापेक्षा जास्त असू शकते.

किंमत किती?

Picture Credit: AUDI

Audi Q9 ची स्पर्धा BMW X7, Mercedes-Benz GLS, Volvo XC90 आणि Range Rover Sport सारख्या प्रीमियम लक्झरी SUV सोबत होण्याची शक्यता आहे.

कोणाशी होईल स्पर्धा?

Picture Credit: AUDI

मोठे कुटुंब, प्रीमियम सुविधा आणि लक्झरी ड्रायव्हिंग अनुभव शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी Audi Q9 एक आकर्षक पर्याय ठरू शकते.

कोणासाठी योग्य?

Picture Credit: AUDI

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