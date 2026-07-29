MINI ने आपल्या Convertible ला Stardust Edition या खास अवतारात सादर केले आहे. मर्यादित संख्येत उपलब्ध असलेली ही कार प्रीमियम लुक आणि वेगळ्या ओळखीमुळे लक्ष वेधून घेत आहे.
Picture Credit: MINI
आकर्षक पेंट फिनिश, खास स्टाइलिंग एलिमेंट्स आणि MINI ची सिग्नेचर डिझाइन या एडिशनला इतर मॉडेल्सपेक्षा वेगळी ओळख देतात.
Picture Credit: MINI
इलेक्ट्रिक सॉफ्ट-टॉप रूफ फक्त 18 सेकंदांत उघडता येते. कमी वेगात कार चालू असतानाही रूफ ऑपरेट करता येते.
Picture Credit: MINI
2.0-लिटर MINI TwinPower Turbo पेट्रोल इंजिन 204hp पॉवर आणि 300Nm टॉर्क निर्माण करते. 7-स्पीड ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स मिळतो.
Picture Credit: MINI
गोल OLED डिस्प्ले, MINI Intelligent Personal Assistant, वायरलेस Apple CarPlay आणि Android Auto यांसारखे आधुनिक फीचर्स मिळतात.
Picture Credit: MINI
मल्टिपल एअरबॅग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल, पार्किंग असिस्ट आणि आधुनिक ड्रायव्हर सहाय्यक फीचर्स सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करतात.
Picture Credit: MINI
लक्झरी, स्टाइल आणि ओपन-एअर ड्रायव्हिंगचा अनुभव एकाच कारमध्ये हवा असेल, तर MINI Cooper Convertible Stardust Edition तुमच्यासाठी योग्य ठरू शकते.
Picture Credit: MINI
युनिक डिझाइन, प्रीमियम फीचर्स आणि मर्यादित उपलब्धता यामुळे ही एडिशन कलेक्टर आणि लक्झरी कार प्रेमींसाठी विशेष ठरते.
Picture Credit: MINI