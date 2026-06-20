महाभयंकर! फोन गरम होतो आणि मग बँक खाते होते रिकामे

Science Technology

20 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

सायबर फसवणूक

सायबर गुन्हेगार लोकांची फसवणूक करण्यासाठी विविध युक्त्या वापरत आहेत. ते हुशारीने मेसेज करतात आणि नंतर बँक खाते रिकामे होते.

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मुंबईतील प्रकरण

मुंबईत नुकतीच एक घटना समोर आली आहे, ज्यात एका व्यक्तीचा स्मार्टफोन अचानक गरम झाला आणि त्यानंतर थोड्याच वेळात त्याच्या बँक खात्यातील सर्व पैसे काढून घेण्यात आले.

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बँक खाते झाले रिकामे

सायबर फसवणुकीच्या या प्रकरणात पीडित व्यक्तीच्या बँक खात्यातून ७० हजार रुपये चोरले गेले. त्यानंतर त्याने पोलिसांत तक्रार दाखल केली.

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अनोळखी नंबरला रिप्लाय देऊ नका. किंवा कोणत्याही लिंकवर क्लिक करु नका. 

मेसेजला रिप्लाय

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स्मार्टफोन हॅकिंग ओळखणे खूप सोपे आहे. यासाठी फक्त मोबाईल हॅकिंग दरम्यान दिसणाऱ्या काही सामान्य लक्षणांची जाणीव असणे आवश्यक आहे.

हॅकिंग ओळखणे सोपे

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हॅकिंग दरम्यान मोबाईल रिमोटने ऍक्सेस केला जातो, ज्यामुळे तो जास्त गरम होतो. 

अतिउष्णता देखील एक लक्षण

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हॅकिंगच्या वेळी स्मार्टफोन रिमोट ऍक्सेसच्या अधीन असतात. ज्यामुळे डेटाचा वापर वाढतो. जर तुमचा फोन गरजेपेक्षा जास्त डेटा वापरत असेल, तर ते सायबर हॅकिंगचे लक्षण असू शकते.

डेटाचा अधिक वापर

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तुमच्या स्मार्टफोनची बॅटरी अचानक वेगाने संपू लागली, तर ते सायबर हॅकिंगचे लक्षण असू शकते. अशा परिस्थितीत फोनचे वाय-फाय आणि इंटरनेट डेटा बंद करा.

बॅटरी लवकर संपते

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तुमच्या मोबाईलमध्ये अचानक विचित्र पॉप-अप दिसू लागला, तर त्या पॉप-ऍपचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न करा किंवा तुमचा स्मार्टफोन रीसेट करा.

पॉपअप दिसला

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