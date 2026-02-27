Picture Credit: Pinterest
डिस्काउंटसह, कॅशबॅक, बाय-बॅक, बँक ऑफर्सही उपलब्ध
फ्लिपकार्टकडून iPhone 16 च्या किंमतीवर 5,000 ची सूट
फ्लिपकार्ट डिस्काउंटनंतर नवी किंमत असेल 64,900 रुपये, अजूनही ऑफर्सची संधी
4,000 रुपये वा त्याहून जास्तीचा बँक डिक्साउंट, ज्यामुळे किंमत अधिक कमी होणार
किंमत अजून कमी करायची असल्यास, तुमचा जुना फोन बाय-बॅकमध्ये देऊ शकता
10,317 रुपये प्रति महिना इतक्या EMI वरही तुम्ही फोन खरेदी करू शकता; तुमच्या बँकेच्या कार्ड नुसार EMI चे दर बदलू शकतात
