फ्लिपकार्टच्या सेलवर अनेक फोनवर ऑफर आहे
Nothing phone 3 कंपनीने गेल्यावर्षी लाँच केला होता.
12 GB Ram+256GB स्टोरेज व्हेरिएंट 80 हजारात लाँच करण्यात आला होता
या स्मार्टफोनवर 30 हजाराचा डिस्काउंट मिळत आहे, बँक कार्डवर 9 हजार डिस्काउंट
10 हजार रुपये Exchange offer सह 40 हजारापर्यंत डिस्काउंट
6.67 इंच AMoLED डिस्प्ले, Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर
50MP+50Mp+50MP ट्रिपल रियर कॅमेरा आणि फ्रंट कॅमेरा, 550mAh बॅटरी
