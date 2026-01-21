40 हजारात मिळतोय nothing चा फोन

21 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

फ्लिपकार्टच्या सेलवर अनेक फोनवर ऑफर आहे

Nothing phone 3 कंपनीने गेल्यावर्षी लाँच केला होता. 

12 GB Ram+256GB स्टोरेज व्हेरिएंट 80 हजारात लाँच करण्यात आला होता

या स्मार्टफोनवर 30 हजाराचा डिस्काउंट मिळत आहे, बँक कार्डवर 9 हजार डिस्काउंट

10 हजार रुपये Exchange offer सह 40 हजारापर्यंत डिस्काउंट

6.67 इंच AMoLED डिस्प्ले, Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर

50MP+50Mp+50MP ट्रिपल रियर कॅमेरा आणि फ्रंट कॅमेरा, 550mAh बॅटरी

