ओल्या रस्त्यावर अचानक ब्रेक लावल्यास गाडी घसरू शकते. त्यामुळे कमी वेगात वाहन चालवा.
जुन्या किंवा घासलेल्या टायरमुळे Skidding होण्याचा धोका वाढतो.
दिवसा पाऊस असला तरी Visibility कमी असते. Lights ON ठेवल्याने इतर वाहनांना तुमची गाडी दिसते.
पावसात Braking Distance वाढते. पुढच्या वाहनापासून अंतर ठेवा.
जास्त पाण्यात Engine बंद पडू शकतो आणि मोठे नुकसान होऊ शकते.
पाण्यातून गेल्यानंतर Brakes थोडे हलके दाबून Dry करा.
Windshield स्पष्ट दिसणे खूप महत्त्वाचे आहे. खराब Wipers त्वरित बदला.
ओल्या रस्त्यावर अचानक Turn घेतल्यास वाहन Skid होऊ शकते.
पावसाळ्यात थोडी काळजी घेतल्यास अपघात टाळता येऊ शकतात.
