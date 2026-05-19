पावसाळ्यात Driving करताना 'या' चुका पडू शकतात महागात!

19 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Speed नेहमी Control मध्ये ठेवा

ओल्या रस्त्यावर अचानक ब्रेक लावल्यास गाडी घसरू शकते. त्यामुळे कमी वेगात वाहन चालवा.

Tyres ची Grip तपासा

जुन्या किंवा घासलेल्या टायरमुळे Skidding होण्याचा धोका वाढतो.

Headlights ON ठेवा

दिवसा पाऊस असला तरी Visibility कमी असते. Lights ON ठेवल्याने इतर वाहनांना तुमची गाडी दिसते.

पावसात Braking Distance वाढते. पुढच्या वाहनापासून अंतर ठेवा.

Safe Distance ठेवा

जास्त पाण्यात Engine बंद पडू शकतो आणि मोठे नुकसान होऊ शकते.

खोल पाण्यातून जाणे टाळा

पाण्यातून गेल्यानंतर Brakes थोडे हलके दाबून Dry करा.

Brakes हलके Press करा

Windshield स्पष्ट दिसणे खूप महत्त्वाचे आहे. खराब Wipers त्वरित बदला.

Wipers आणि Defogger Check करा

ओल्या रस्त्यावर अचानक Turn घेतल्यास वाहन Skid होऊ शकते.

अचानक Steering Turn करू नका

पावसाळ्यात थोडी काळजी घेतल्यास अपघात टाळता येऊ शकतात.

सेफ्टी पहिली

