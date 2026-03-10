लॅपटॉपची स्पीड वाढवण्यासाठी तुम्ही काही सोप्या टिप्स फॉलो करू शकता.
लॅपटॉप सुरक्षित आणि वेगवान राहावा यासाठी विंडोज नेहमी अपडेट ठेवा.
लॅपटॉपमधील मालवेअर वेळोवेळी स्कॅन करा.
जर स्टोरेज फुल झाले असेल तर लॅपटॉपची स्पीड स्लो होते.
तुम्हाला ज्या अॅप्सची गरज नाही, असे अॅप्स लॅपटॉपमधून डिलीट करा.
टास्क मॅनेजरच्या मदतीने आपोआप चालणारे अॅप्स बंद करा.
बॅकग्राऊंड अॅप्समुळे तुमचा लॅपटॉप हँग होतो आणि स्पीड स्लो होते.
एनिमेशन आणि विजुअल इफेक्ट्स शक्य तितके कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करा.
