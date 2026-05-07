पेट्रोल, डिझेलचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे गाडी किती मायलेज देईल याची चिंता लोकांना आहे.
तुम्हाला माहिती आहे का? योग्य पद्धतीने गाडी चालवल्यास गाडी चांगले मायलेज देते.
चला जाणून घेऊया कोणत्या गोष्टी फॉलो केल्यास गाडीचे मायलेज सुधारु शकते.
उत्तम मायलेजसाठी गाडी एकाच गतीने चालवा. अचानक वेग वाढवू नये किंवा ब्रेक लावू नये.
चुकीच्या गिअरमुळे इंजिनवर ताण येतो. त्यामुळे गाडीचा वेग कमी झाल्यावर मोठ्या गिअरमध्ये गाडी चालवू नये.
क्लच पॅडलवर पाय ठेवून कार चालवू नका. त्यामुळे क्लच प्लेट खराब होते आणि पेट्रोल जास्त लागते.
टायर्समधील हवा चेक करा. कमी-जास्त असल्यास इंजिनवरचा ताण कमी होईल.
कारमध्ये अनावश्यक सामान ठेवू नका. ज्यामुळे इंजिनवर जास्त ताण येतो.
गाडीचा वेग कमी झाल्यावर एसी बंद ठेवा. यामुळे ३०% पर्यंत इंधन वाचते.
