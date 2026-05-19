बॅटलग्राउंड्स मोबाईल इंडिया हा भारतातील लोकप्रिय ऑनलाईन गेम्सपैकी एक आहे.
हा गेम भारतातील लाखो प्लेअर्स खेळतात.
बीजीएमआयमध्ये चिकन डिनर मिळवणं अत्यंत कठीण आहे.
तुम्ही काही सोप्या टिप्स फॉलो करून चिकन डिनर मिळवू शकता.
गेममध्ये लवकर नॉकआऊट व्हायचे नसेल तर जास्त गर्दी असलेल्या ठिकाणी जाऊ नका.
गेम सुरु होताच जास्तीत जास्त लूट गोळा करण्याचा प्रयत्न करा.
गेममध्ये स्मोक आणि एक्सप्लोसिव ग्रेनेडचा वापर करा.
टीमसोबत मिळून खेळण्याचा प्रयत्न करा, ज्यामुळे जिंकणं आणखी सोपं होईल.
