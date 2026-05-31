व्हॉट्सअॅपमध्ये तुम्ही प्रायव्हेट चॅट्स लॉक करण्यासाठी पुढील स्टेप्स फॉलो करा.
सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये व्हॉट्सअॅप ओपन करा.
आता जे चॅट्स लॉक करायचे आहेत, त्यावर क्लिक करा.
संबंधित चॅट्सच्या प्रोफाईलवर क्लिक करा.
खाली स्क्रोल करा, जिथे तुम्हाला चॅट लॉकचा पर्याय दिसेल.
चॅट लॉक समोरील पर्याय ऑन करा.
आता संबंधित चॅट्स लॉक होतील.
लॉक चॅट्स ओपन करण्यासाठी फिंगरप्रिंटचा वापर करावा लागेल.
