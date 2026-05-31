व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये प्रायव्हेट चॅट्स कसे लॉक कराल?

Science Technology

31 May 2026

Author:  हर्षदा जाधव

व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये तुम्ही प्रायव्हेट चॅट्स लॉक करण्यासाठी पुढील स्टेप्स फॉलो करा. 

व्हॉट्सअ‍ॅप उघडा

सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये व्हॉट्सअ‍ॅप ओपन करा. 

चॅट्स लॉक

आता जे चॅट्स लॉक करायचे आहेत, त्यावर क्लिक करा.

संबंधित चॅट्सच्या प्रोफाईलवर क्लिक करा. 

चॅट्स प्रोफाईल

खाली स्क्रोल करा, जिथे तुम्हाला चॅट लॉकचा पर्याय दिसेल. 

चॅट लॉक पर्याय 

चॅट लॉक समोरील पर्याय ऑन करा. 

टॉगल ऑन करा

आता संबंधित चॅट्स लॉक होतील.  

चॅट्स लॉक

लॉक चॅट्स ओपन करण्यासाठी फिंगरप्रिंटचा वापर करावा लागेल. 

फिंगरप्रिंटचा वापर

